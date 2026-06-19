La horrible lesión de Koné en el Canadá-Qatar, el momento más duro del Mundial: desconsuelo entre los jugadores

La lesión de Ismaël Koné marcó la jornada mundialista de ayer tras sufrir una lesión que dejó a todo el mundo helado. El partido entre Canadá y Qatar transcurría con normalidad cuando en la segunda parte el jugador canadiense sufrió un choque con Assim Madibo y, al verse la pierna, no pudo evitar ponerse las manos a la boca. Madibo, el autor de la entrada, inicialmente siguió la jugada, pues no parecía una acción durísima. Pero cuando el qatarí se dio la vuelta y vio lo que había causado entró completamente en 'shock'.

Todo empieza con una disputa del balón en la que Madibo llega tarde y le propicia una patada a Koné. Después de caer al suelo, el canadiense vio como su pierna colgaba, todo apunta a una fractura de tibia y peroné. Al principio, varios compañeros de Ismaël Koné fueron a increpar a Madibo, furiosos por la dureza de la imagen. Pero rápidamente se dieron cuenta de que el jugador catarí también estaba helado y no había una mala intención en su entrada, incluso terminaron ofreciéndole consuelo.

Assim Madibo recibió la tarjeta roja, aunque inicialmente le habían sacado solo amarilla. El autor de la acción prácticamente ni reaccionó y se fue llorando a los vestuarios acompañado de algunos jugadores. Por su parte, Koné recibió atención médica mientras sus compañeros lo rodeaban para que las cámaras de televisión no captasen lo que estaba sucediendo.

Finalmente, fue retirado del terreno de juego en camilla con una ensordecedora ovación por parte de todo el estadio. El jugador canadiense aún tuvo fuerzas para incorporarse y saludar a la afición, dejando una escena muy emotiva.

El partido continuó y la goleada de Canadá se amplió hasta los seis goles, pues Qatar disputaba el partido con dos jugadores menos. En el cuarto gol, un gran tiro libre, Nathan Saliba mostró la camiseta número 8 con el nombre de Ismaël Koné como muestra de cariño a su compañero, lesionado de gravedad.

Jonathan David, autor del primer hat trick en la historia de Canadá en un Mundial, puso palabras a la consternación en la selección. "Él lo es todo para este equip. Si le preguntas a cualquier jugador del equipo, te dirá lo mismo. Ni siquiera sé cómo describirlo. Es alguien a quien queremos muchísimo", dijo.

Alistair Johnston, defensa del Celtic, explicó que “es un chico muy tranquilo y le apasiona muchísimo este deporte. Ya lo habíamos hablado antes, pero podía pasarse la noche jugando partidos informales con los chicos, y por eso creo que le dolió tanto. Es su amor por el juego. Ver a alguien así caer en una entrada tan innecesaria, es frustrante".