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Al Real Madrid se le atraganta la 'Operación Salida' de Mourinho: necesita españoles en la plantilla

Debe inscribir a ocho y de los nueve de esta temporada Carvajal está fuera, y el club quiere sacar a Asencio, Fran García, Ceballos, Carreras, Gonzalo y escucha ofertas por Camavinga

Dani Ceballos y Dan Carvajal, en el banquillo del Bernabéu.

Dani Ceballos y Dan Carvajal, en el banquillo del Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid ha realizado cinco fichajes este verano y trabaja para cerrar dos más. Al de José Mourinho, por el que ha pagado al Benfica 15 millones de euros para liberarlo, se suman los de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries (que será anunciado en las próximas horas), Bernardo Silva y Marc Cucurella. Cinco nombres de los cuales solo uno es español y todo apunta a que el central y el mediocentro que restan para completar los deseos del técnico portugués tampoco serán nacionales.

Ocho 'nacionales' y cuatro canteranos

La reglamentación de la Champions permite inscribir a 25 jugadores para jugar la competición. De esos 25, 17 fichas pueden usarse libremente sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, las otras contemplan condiciones innegociables porque están reservadas para ocho jugadores que hayan sido formados en clubes del mismo país. Y además de esas ocho, cuatro tienen que estar cubiertas por canteranos formados en el Real Madrid, en este caso. El Barcelona tiene una plantilla donde los chicos de La Masia son mayoría, mientras el Atlético cuenta con jugadores como Barrios, Koke o Giuliano.

Este requisito no es un criterio estricto de nacionalidad porque eso podría entenderse como un tipo de discriminación laboral y recurrirse como un condicionante ilegal. Para la UEFA, el criterio para etiquetar a un jugador como nacional o canterano atiende al club o los clubes de formación entre los 15 y 21 años de edad. Esto explica que puede darse el caso de que futbolistas extranjero como Valverde, Vinícius o Rodrygo o Arda (a partir de este verano), sean considerados nacionales para la UEFA. Y el caso contrario, que un jugador nacional no sea tenido en cuenta como tal porque ha tenido parte de esa etapa de formación fuera de España, como le ha ocurrido a Brahím Díaz que pasó parte de esa etapa en el Manchester City.

La llegada de Mourinho ha supuesto una revolución en la plantilla blanca. Desde que se anunció su fichaje después de la campaña electoral, Florentino Pérez ha cerrado la contratación de cuatro jugadores y se ha anunciado la activación de una 'Operación Salida' para aligerar la plantilla blanca. Pero el club se ha encontrado con un problema estructural importante.

De diez, siete en la rampa de salida

La pasada temporada el Real Madrid contaba con diez jugadores considerados naciones: Carvajal, Asencio, Carreras, Fran García, Camavinga, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Vinicius y Gonzalo. Todos ellos se consideraban además canteranos, menos Ceballos. El problema es que de esos diez futbolistas esta temporada la mayoría no seguirá, como es el caso de Carvajal, o están en la rampa de salida por deseo del club, como ocurre con Asencio, Fran García, Ceballos y Gonzalo (que está planificado que se vaya con opción de recompra). Pero además, el Madrid escucha ofertas por Carreras y Camavinga. Es decir, de los nueve nacionales, los únicos que tendrían asegurado su plaza serían Vinícius y Rodrygo. Es decir, de los diez siete podrían salir y a día de hoy solo se sumarían dos jugadores nuevos a la lista, Arda Guler, tras pasar tres temporadas en el Real Madrid, y el recientemente fichado Marc Cucurella. El lateral completó su etapa de formación en Espanyol, Barcelona, Eibar y Getafe. Y de allí se marchó al Brighton en 2021 con 23 años. Esto elevaría el número a cinco nacionales.

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El Real Madrid necesitaría quedarse con Carreras y Gonzalo, además de sumar otro nacional que podría ser Thiago Pitarch, con el que de inicio no contaba Mourinho para su plantilla. El club se ha asegurado con Cucurella estar representado en la selección española con al menos un jugador, pero la 'Operación Salida' de Mourinho se ha topado con un problema grave. El portugués quiere limpiar la plantilla de jugadores españoles y Florentino tiene que buscar una solución. Fichajes nacionales como los de Rodri o el realista Jon Martín, que aparecían en la agenda de José Ángel Sánchez y Juni Calafat antes de la llegada de Mourinho, podrían ayudar a resolver este problema.

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