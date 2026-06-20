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FÚTBOL INTERNACIONAL

Fernando Gago sufre un infarto durante una rueda de prensa

El actual entrenador de la Universidad de Chile tuvo que ser hospitalizado tras protagonizar un importante susto después de vencer a O'Higgins

Así ha sido el momento previo al infarto de Fernando Gago

Así ha sido el momento previo al infarto de Fernando Gago / @Bolavipcl

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Àlex Calaff

Susto importante el que ha protagonizado el entrenador argentino Fernando Gago. El preparador de Universidad de Chile, durante la rueda de prensa posterior al triunfo ante O'Higgins, realizó un evidente gesto de dolor mientras respondía a los periodistas y abandonó la sala después de beber agua. Más tarde se confirmó que había sufrido un infarto.

Según informan varios medios sudamericanos, el entrenador argentino, fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario, donde finalmente fue intervenido quirúrjicamente alrededor de las 3 de la madrugada del jueves al viernes. Desde el club transmitieron tranquilidad a través de un comunicado oficial, asegurando que Gago “se encuentra en buenas condiciones”.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, publicó Universidad de Chile en su cuenta de X.

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Gago inició su carrera como entrenador en Aldosivi en 2021 y posteriormente pasó por Racing Club, donde consolidó buena parte de su perfil como técnico. Más tarde dirigió a Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa, antes de asumir el mando de Universidad de Chile en 2026, en la que supone su primera experiencia en el fútbol chileno.

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