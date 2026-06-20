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Dos lunas destrozadas en el autobús del Málaga CF tras diversos altercados al llegar al UD Almería Stadium

El encuentro por el ascenso a Primera se retrasó a las 21.30 horas

Altercados en la previa del Almería - Málaga CF

Altercados en la previa del Almería - Málaga CF / EFE

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Nuria Mena

El autobús del Málaga CF llegó en torno a las 19:45 horas a los aledaños del UD Almería Stadium. Miles de aficionados blanquiazules esperaban entre cánticos su llegada. Tras el recibimiento al autobús del equipo rival, el cordón policial, que separaba a ambas aficiones, quedó abierto. La mala decisión policial permitió que gran parte de la hinchada indálica se trasladara a la zona en la que esperaban los seguidores visitantes.

Tras una procesión del vehículo malaguista por la recta que le dirigía al interior del estadio, dos lunas laterales quedaron visiblemente destrozadas, cuando el autocar malaguista tuvo que atravesar la zona en la que estaban asentados los seguidores de la UD Almería.

La tensión obligó a la intervención policial, como reflejó Málaga Hoy en sus redes sociales, contra aficionados que estaban produciendo diversos altercados. Hubo cargas policiales para separar a los seguidores de ambos equipos, en una imagen muy poco saludable del fútbol.

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El incidente con el autobús del Málaga CF provocó que el partido, previsto para las 21 horas, se tresarara 30 minutos, hasta las 21.30 horas.

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