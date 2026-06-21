El 1x1 del España - Arabia Saudita

España ya vuelve a ser favorita para ganar el Mundial porque esto va a días. Tras el empate sin goles ante Cabo Verde, todo eran dudas, tras la goleada ante los árabes, todo son certezas. Encima, Luis de la Fuente se permitió el lujo de dosificar a Lamine Yamal porque el trabajo estaba hecho y de dar minutos para que ganaran ritmo Mikel Merino y Nico Williams.

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal en el partido ante Cabo Verde. EFE/Lavandeira Jr / Lavandeira jr / EFE

Jugó un primer tiempo ante Arabia Saudita en el que fue infinitamente superior a su rival y no tuvo problemas para imponerse con tres goles gracias al estreno y debut de Lamine Yamal en un Mundial y al doblete de Oyarzábal, que también asistió al blaugrana en el primero.

En la segunda bajó el ritmo, pero el dominio fue el mismo. España siguió apretando, aunque sin el mismo acierto. Normal porque, como decíamos, el trabajo estaba hecho.

Estas son las notas de los futbolistas de la selección española ante Arabia Saudita:

Unai Simón, Portero - Disfrutón

Intervino poco porque Saudi (así llaman los 'cool' a Arabia Saudita) hizo menos. Se dedicó a aplaudir desde la distancia los goles de su equipo, que caían uno tras otro.

Pedro Porro, Defensa - Volador

Se situó al lado de Lamine y, poco a poco, entendió que a Lamine hay que darle balones. A partir de ahí, a volar, a sentirse libre, a ser feliz y a disfrutar. Partido plácido, casi opiáceo.

Pau Cubarsí Paredes, Defensa - Consistente

Vio el partido desde una distancia prudencial y, de vez en cuando, echaba alguna carrera para sentirse partícipe. Todo cuesta cuando quienes nos atacan están tan lejos...

Aymeric Laporte, Defensa - Consistente (2)

Lo mismo que Cubarsí, pero sintiéndose el jefe porque al parece la edad da prestigio y jerarquía. Buen partido, correcto, sin más. El espectáculo estaba en otra zona del campo.

Marc Cucurella, Defensa - Estuvo

Jugó un partido correcto. Sin más. Con Baena, Lamine, Pedri, Olmo, Oyarzábal y Rodri llevando el peso del partido, lo suyo fue colocarse ahí y ya. En la segunda dio algo más y fue clave con una volea para el gol en propia puerta del rival.

Rodri, Centrocampista - Conector

Enlazó el ataque con esos primeros y segundos toques que, invisibles para el espectador poco experto, acaban siéndolo todo para quienes han jugado a fútbol y nos ilustran con sus conocimientos.

Pedri González López, Centrocampista - Genio

Todo lo hace bien. Y, a partir de ahí, analicen ustedes porque se nos acaban los adjetivos. Verle jugar es la belleza. Cuando faltaban veinte minutos, De la Fuente le dio descanso, que queda mucho Mundial.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero - Aquíestoyyo

Entró, miró, se gustó, marcó y celebró. Su primer Mundial, su primera titularidad, su primer gol. La primera vez siempre es especial, se dice. Eso para quienes no repiten. No será su caso. No salió tras el descanso. Bien.

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista - Lujo

Un lujo que no puede desaprovecharse. Si no juega, el equipo es otra cosa y nada fluye como debería. De la Fuente entendió que 'no Dani Olmo, no party'. Lo entendió tanto el seleccionador que acabó sustituyéndole para que no se resfriara.

Álex Baena, Centrocampista - Exterior

Que es la parte de la bota con la que tocó el balón que habilitó a Oyarzábal para que marcara Lamine Yamal. Baena es un pelotero imprescindible que dio un aire jugón al equipo español.

Oyarzabal, Delantero - Jefe

Dos y goles y una asistencia. ¿Hace falta desir nada más? Sí, que siente el fútbol de la misma manera que lo sienten jugadores como Pedri, Olmo, Lamine... Puro fútbol. No salió tras el descanso y le sustituyó Ferran Torres.

Yéremi Pino, Centrocampista - Fútil

Salió en la segunda mitad y se colocó en la zona de influencia de Lamine, que se quedó en el banquillo. Le faltó profundidad y desequilibrio. No es fácil sustituir al de Rocafonda.

Ferran Torres García, Delantero - Fallón

Todas las que metió Oyarzábal no entraron con el de Foios, que se situó en el centro del ataque. Una de ellas fue clara. Ya llegarán.

Mikel Merino, - Reintegrado

El torneo es largo y De la Fuente necesitará a todos sus hombres. Por eso entró, con el partido resuelto, el futbolista del Arsenal.

Nico Williams, - Flojo

Está muy lejos, lejísimo, de ser un futbolista determinante para la selección española. No ha sido un año fácil para él.

Fabián Ruíz, Centrocampista - Soso

Jugar el segundo tiempo con el partido resuelto no es sencillo, aunque habría que pedirle más.