España-Arabia Saudí, en directo | Arranca la segunda parte, 'La Roja' quiere más ante los saudíes

España ha respondido de la mejor manera posible a las dudas que dejó su estreno en el Mundial. La selección de Luis de la Fuente domina con absoluta autoridad a Arabia Saudí y ya vence por 3-0 tras un arranque demoledor, con tres goles en apenas 14 minutos. Muy lejos de la versión gris que empató ante Cabo Verde, 'La Roja' se muestra hoy vertical, eficaz y muy superior a un rival completamente desbordado desde el pitido inicial

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Arranca la segunda parte Ya ha vuelto a rodar el balón en el Atlanta Stadium. Habrá que ver con qué ritmo saltan al campo los muchachos de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se van sustituidos Se confirman algunos cambios antes del inicio de la segunda parte. Uno de ellos será Lamine, el jugador que ha anotado el primer gol de España en este Mundial 2026. Entran como recambios Yéremy Pino y Ferran Torres, siendo el segundo cambio Mikel Oyarzabal, el mejor jugador del partido hasta el momento sin dudas: doblete de goles y asistencia a Lamine en el primero.

Final de la primera parte 3-0 para España Los jugadores se marchan al vestuario con una España muy dominante. Gran primera parte de 'La Roja' que se ha quitado de encima toda la presión acumulada.

5 minutos de añadido Quedarán otros 5 minutos más antes de que acabe la primera parte de este España-Arabia Saudí.

Precioso gesto de Pedri con un tacón que le dejó a Oyarzabal la posibilidad de tiro. Lástima que se le fue muy a la izquierda de la portería de Al Owais.

Calientan Yéremy Pino y Ferran Torres en la banda del Atlanta Stadium, lo cual hace presagiar que Lamine Yamal se irá sustituido. De hecho, el propio jugador del Barça ya avisó de que no estaba para jugar los 90 minutos.

Los muchachos de Luis de la Fuente quieren mucho más, no les ha bastado con este 3-0 frente a Arabia Saudí. Siguen tocando y buscando más goles, se están gustando los jugadores hoy y se nota en el campo, ya que los saudíes apenas están teniendo opciones.

AL LARGUERO MIKEL Oyarzabal está hoy con la flechita para arriba, como se suele decir. Qué liada de la defensa saudí, concretamente del portero Al Owais que cedió el balón. El futbolista de la Real Sociedad le vio adelantado y chupó, con la mala suerte de que se le fue al larguero.

Primera amarilla del choque, ve la cartulina Al Dawsari el capitán y número 10 de la selección saudí.