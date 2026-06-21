Márquez: "A veces, gana el que más resiste, no el que más tiene"

“No me creíste, no, no quisiste creer, pero te dije que ganaría con una mano”, le ha comentado, por lo bajini, Alex Farinelli, uno de los mejores fotógrafos del Mundial de MotoGP, a José Luis Martínez, amigo y asistente de Marc Márquez, antes de que el trío ganador del GP de la República Checa, Marc, ‘Pecco’ Bagnaia y Ai Ogura, entrasen en la sala de prensa de Brno. “¡Es que corre con una mano, Àlex, sí, aún corre con una mano!”, le soltó antes de una gran carcajada el hombre que no se separa, ni a sol ni a sombra, del nueve veces campeón del mundo. La razón es muy sencilla: el enotorno de Márquez sabe que aún no está (del todo) recuperado de su hombro, brazo y mano derecha. Así de sencillo.

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Con una mano, con una mano y media o, a ratos, con las dos manos, lo cierto es que el mayor de los Márquez, 30 años y nueve veces campeón del mundo, se ausentó, por lesión y dos intervenciones, de los grandes premios de Francia (Le Mans) y Catalunya (Montemló), arañó 14 puntos en Mugello (Italia), arrolló en Balatón Park (37) y ha triunfado a lo grande en Brno (32), lo que le permite viajar a Assen (“¡uf!, he visto que no llueve la próxima semana, así que será durillo, pero debemos arrancar un podios, aunque será muy duro”) a solo 40 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuya moral está, lógicamente, por los suelos.

“Estoy en un momento de mi carrera deportiva donde prefiero pensar que no entiendo cómo lo hago. No soy capaz de encontrar una explicación lógica a lo que está ocurriendo. No sé cómo, acabo de ganar en un circuito donde no pensaba ganar; no sé cómo, estoy a 40 puntos del líder y no sé cómo voy rápido, muy rápido, sobre la moto” Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

“Tal y como había ido el fin de semana, no me imaginaba ganar, de verdad, aquí y pensé que el podio era un gran objetivo”, comentó Marc Márquez al bajar del podio de Brno. “Pero, por vez primera desde que regresé de las operaciones, he decidido salir al ataque porque ayer, en la carrera al ‘sprint’´, me di cuenta de que costaba muchísimo adelantar y esas primeras vueltas a tope me han permitido quedarme solo con ‘Pecco’ (Bagnaia) delante y Ai (Ogura) detrás”.

El Gran Premio de República Checa de MotoGP, en imágenes / MARTIN DIVISEK / EFE

Márquez, que explica que la mayor enseñanza de este otro gran fin de semana “esque hay que seguir resistiendo, ilusionado, pero siempre con los pies en el suelo”, cuenta, con su habitual sinceridad, que “no tenía, no, controlado ni cómo atacar a ‘Pecco’, es más, lo he probado, sin éxito, en el inicio de carrera y a mitad de carrera y, al final, he podido meterme en una curva aprovechando que él ya empezaba a tener problemas de tracción, ni tampoco, que va, que va, cómo defenderme de Ogura, que es una caja de sorpresas y que, al final, de carrera es muy rápido”.

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Al salir de Mugello, Márquez estaba a 102 de ‘Bezz’ y, ahora, está a solo 40, algo más de un GP, donde se reparten 37 puntos (12, el sábado y 25, el domingo. “Quisiera recordar, aunque todo el mundo se acuerda, que hace un mes y medio estaba fuera de la lucha por el título; es más, hace un mes y medio estaba tumbado en la cama de un hospital de Madrid y con la obligación de saltarme dos carreras, Le Mans y Montemló”.

"Quisiera recordar, aunque sé que mucha gente se acuerda, sí, que hace un mes y medio estaba tumbado en la cama de un hospital, saltándome dos carreras y, ahora, estoy a 40 puntos del líder del Mundial. Y, sí, he de reconocer que estamos ya en la pelea".

“Y, ahora”, sigue explicando, con media sonrisa en su labios (se le nota verdaderamente agotado, vacio), “estoy a 40 puntos. Y no sé cómo lo he hecho, ni cómo ha sucedido. Y, sí, estamos en el juego. Pero, dicho esto, tengo que tener paciencia en Assen, pues es un circuito que, incluso estando bien físicamente, siempre sufro. Y veremos si, después de verano, volvemos ya totalmente recuperados”.

Uno tiene la sensación y así se lo explico a Márquez que los rivales, los equipos, los aficionados, la sala de prensa, los organizadores, los 1.500 habitantes del ‘paddock’ tiene ya la sensación de que Márquez ha logrado igualar el campeonato y la diferencia, ahora, con Aprilia (la Ducati ya no parece inferior) y sus dos pilotos oficiales se ha reducido a, eso, solo 40 puntos.

Vuelve a ser rápido

Ante semejante reflexión, es decir, ante la aparición del ‘miedo escénico’ futbolístico, Márquez no puede negar lo evidente, aunque sigue siendo tremendamente prudente porque le ha ido de cine, sí. “Estoy en un momento de mi carrera deportiva donde prefiero pensar y me está yendo muy bien, que no entiendo cómo lo hago, lo qué está ocurriendo y no soy capaz de encontrar una explicación lógica a lo que está ocurriendo. No sé cómo, acabo de ganar en un circuito donde jamás pensé en ganar; no sé cómo, estoy a 40 puntos del líder y no sé cómo voy rápido, muy rápido, sobre la moto”.

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Es posible, sí, que Márquez encontrarse, o eso ha asegurado al final de su exposición, una explicación a esta situación tan curiosa y, por otro lado, según él, tan imprevista, en el consejo o comentario que le escuchó, el pasado jueves, a un miembro de su entorno más personas y próximo: “A veces gana el que más resiste, no el que más tiene”.

"¿Bezzecchi? Quisiera recordar que nosotros estamos aprendiendo de la vida delante de millones de personas" Cómo no, hemos querido conocer la opinión del nueve veces campeón del mundo sobre el incidente protagonizado ayer por Marco Bezzecchi con un comisario de Brno, tras su accidente y la sanción que le impusieron. Y Marc Márquez, no ha defendido a ‘Bezz’, no, pero ha pedido comprensión. “No quisiera añadir más comentarios a todos el ruido que ha rodeado este suceso y su siguiente sanción. Existe un reglamento es muy claro. Y punto. Simplemente, eso sí, decirle a los aficionados, que yo, que intento observarlo todo desde fuera, no puedo olvidar que somos humanos, que somos como todo el mundo y que, en momentos como esos, con la adrenalina a tope, cuando sufres un golpe tremendo, es evidente que no puedes pagar tu frustración con acciones así; vale, sí, pero no deberíamos de olvidar que nosotros, más que nadie, estamos aprendiendo de la vida delante de millones de personas y, a veces, ocurren estas cosas”.

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