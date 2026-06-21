El español Iván Ortolá, logra su primera victoria a pesar de cumplir una 'vuelta larga' en moto2

El español Iván Ortolá (Kalex) ha logrado su primera victoria en la categoría de Moto2 al vencer el Gran Premio de la República Checa disputado en Brno, y de tener que cumplir con una sanción de 'vuelta larga'.

Ortolá venció por delante del hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), quinto después de perder nueve posiciones en la salida.

En Moto2, hasta diez pilotos resultaron sancionados, entre ellos el líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), uno de los más perjudicados, pues tuvo que ceder nueve posiciones en la formación de salida por rodar demasiado lento durante la segunda clasificación.

Por ese motivo, 'Manugas' González pasó de la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida, a la decimotercera, quinta línea.

Esa misma sanción se le impuso al español Sergio García Dols (Kalex), por la misma actitud pero en la primera clasificación.

El hispano-colombiano David Alonso no falló en el momento de la salida, en el que Iván Ortolá, que salía desde la segunda línea, se colocó tras su estela, mientras que el checo Filip Salac, que salía segundo, cayó hasta la sexta posición y González había recuperado ya tres posiciones en las primeras curvas del trazado checo.

Al cumplirse la primera vuelta David Alonso era líder, por delante de Ortolá y de su compañero Daniel Holgado (Kalex), con González décimo, por detrás del estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, tiró con fuerza para intentar marcharse en solitario, aunque tras su estela se situó Iván Ortolá, quien debía cumplir con una 'vuelta larga' de penalización, impuesta por su conducta antideportiva en Hungría con el español Daniel Muñoz (Kalex).

A Ortolá le mostraron la sanción a cumplir en su segunda vuelta, por lo que tenía tres vueltas más para cumplirla, cuando tanto él como David Alonso tenían más de un segundo sobre sus perseguidores, un cuarteto formado por los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Daniel Holgado, el australiano Senna Agius (Kalex) y el checo Salac.

Ortolá cumplió con la 'vuelta larga' en el cuarto giro de manera impresionante, pues apenas perdió 1,2 segundos sobre Alonso, para salir prácticamente emparejado con Izan Guevara.

Ortolá peleó la segunda plaza para intentar volver a cazar al ahora fugado en solitario, David Alonso, sobre el que comenzó a recortar diferencias vuelta tras vuelta con un gran ritmo, lo que podría suponer un desgaste excesivo de los neumáticos para el final de la carrera.

Por entonces, David Alonso tenía 1,3 segundos de ventaja sobre Ortolá, al que no podía seguir el ritmo Izan Guevara en cabeza del grupo perseguidor, y con el líder del campeonato, Manuel González, ya en la séptima posición, a 2,7 segundos de la cabeza de carrera.

En la séptima vuelta Iván Ortolá ya estaba pegado a David Alonso y contaban con poco más de dos décimas de segundo sobre el trío formado por Izan Guevara, Senna Agius y Filip Salac.

A continuación, el líder del mundial González, se encontraba a unas nueve décimas de segundo, en la sexta plaza, tras superar a un Daniel Holgado con problemas para mantener el ritmo del grupo de cabeza.

El español Arón Canet (Kalex) fue la siguiente baja de la carrera, al sufrir una caída en la curva ocho cuando rodaba en las posiciones de 'cola' del pelotón principal, aunque el piloto valenciano de Corbera pudo abandonar la pista por su propio pie.

Tras el esfuerzo llevado a cabo y de manera muy inteligente, Iván Ortolá se mantuvo tras el rebufo de la moto de David Alonso, a la espera de poder disfrutar de una clara oportunidad para pelear por su primera victoria en la categoría de Moto2, aunque por detrás se acercó el grupo de Guevara.

Pasado el ecuador de la carrera, Izan Guevara y sus perseguidores ya estaban a poco más de seis décimas del dúo de cabeza, con 'Manugas' González intentando también recortar distancias.

Dos vueltas más tarde, en la undécima, asumió el liderato del trío perseguidor el 'local' Filip Salac, aunque en la pelea por la posición cedieron algo de terreno a sus rivales y Senna Agius perdió la deslizadera de protección de su rodilla derecha.

González, con el trío de delante en el 'punto de mira', se fue acercando de manera paulatina y constante a ellos, que también redujeron distancias con Alonso y Ortolá.

A cinco vueltas del final Filip Salac ya estaba con el grupo de cabeza y a González le faltaban poco más de dos décimas para enlazar con Guevara.

Al comienzo de la decimoquinta vuelta Iván Ortolá lo intentó por primera vez a final de recta, pero David Alonso le devolvió el adelantamiento casi de inmediato, pero no desistió el español, que lo volvió a intentar en la curva cuatro y recuperó la posición el hispano colombiano una curva después.

Filip Salac se mantuvo como protagonista de excepción de la pelea entre Alonso y Ortolá, aunque el trío aumentó la distancia sobre Agius, Guevara y González, que ya estaba pegado a ellos.

Las últimas vueltas resultaron de gran intensidad y cualquier error podía dejar fuera de la pelea a sus protagonistas.

Pero no hubo errores y el ritmo de Alonso le dejó solo en cabeza con Ortolá, mientras que Filip Salac se quedaba descolgado, Senna Agius, rodaba en la cuarta posición, y por la quinta se peleaban los principales protagonistas del mundial de Moto2, Izan Guevara y Manuel González.

David Alonso comenzó la última vuelta intentando 'cerrar todas las puertas' a su rival Iván Ortolá, que lo intentó hasta la última curva, precisamente el punto en el que doblegó al hispano colombiano para conseguir su primera victoria en Moto2.

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La tercera posición fue para el checo Filip Salac, por delante de Senna Agius y Manuel González, que en la última vuelta pudo doblegar a su rival más directo en el campeonato, Izan Guevara, para ser quinto.