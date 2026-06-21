Márquez pone el Mundial patas arriba con una victoria de campeón en Brno

No es cuestión solo de creer, que también. No es cuestión solo de presionar, que también. No es cuestión de enarbolar la bandera del campeón, que también. Es cuestión de ser el mejor piloto de todos los tiempos. Es cuestión de ser el piloto con la cabeza mejor amueblada del 'paddock'. Es cuestión de que, como demostró el propio Marc Márquez, cuando peleó para conseguir subirse a la Ducati oficial, cuando el mejor se sube a la mejor moto, el resultado no puede ser otro que el que se vivió el año pasado, cuando 'ET' se coronó, de nuevo, rey de la categoría, conquistando su noveno título, a cinco carreras del final.

O lo que está sucediendo este año cuando el mundo entero, incluso el que cree saber más que nadie de motos, pensó, pronosticó que el Mundial de MotoGP iba a ser cosa de los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín. Todos, sí, todos, menos Marc Márquez. Y menos 'Martinator', que fue el primero que dijo, al salir de Mugello, cuando Márquez estaba a 102 puntos de 'Bezz', "yo espero a Marc, es nuestra rival más fuerte, más directo, Marc acabará pelando por el título". Y cuando Marc logró el doble de victorias en Hungría, el sancionado 'Bezz', dijo con la boca pequeña "yo también estaba esperando la llegada de Marc".

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Y Marc, en su peor momento, en otro momento de gimnasio, de recuperación, de morderse los labios, de apretar los dientes, de horas de gimnasio y camilla, ha vuelto a resurgir poco a poco. "Y aún no estoy bien, no, no, aunque nadie me crea, necesita más semanas para estar como debo estar, para disfrutar como debo disfrutar", comentó ayer mientras se secaba los litros de sudor que rodeaban su cuerpo, protegido por un chaleco con hielo. Y el 'comecocos' fue llegando poco a poco, metiendo miedo. Primero vuelvo en Mugello, luego, gano en Hungría y, finalmente, me paseó en Brno. De 102 puntos con respecto al líder, a los 40 de menos con los que vuelve a casa, camino de Assen, la 'catedral', donde volverá a medirse con 'Bezz'.

Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo, se situa a 40 puntos de Marco Bezzecchi, después de restarle 62 puntos en solo dos fines de semana, Hungría y República Checa.

"Claro que era importante ganar hoy", comentó Márquez antes de subirse al podio. "¡Claro que era importante!, como son todas las victorias. Pero esta vez tiene un gusto especial y no porque estemos más cerca del líder, aún es pronto para pensar en ello, lo comenté ayer y lo repito hoy. Era importante porque se trata de un trazado a derechas y, mira, hemos ganado". Pero Márquez no podía disimular su euforia y mucho menos antes los suyos. Por eso le gritó en el 'corralito' a José Luis Martínez, su amigo y asistente, "¡caray!, José, no era fácil, con el japonés nunca te puedes fiar, no sabes qué hará, ha apretado mucho, mucho". El 'japonés' era, cómo no, el bueno, el extraordinario de Ia Ogura (Aprilia), que arrancó desde la 'pole' y le complicó la victoria, aunque de lejos. No de muy lejos, no, al final fue menos de medio segundo (0.421 segundos), pero estuvo cerquita, sí.

"Si quería este triunfo era para confirmar, insisto, en que estamos en el buen camino, que se están cumpliendo los planes", más risas, más risas. "Tood el mundo sabe que nunca me rindo. He sufrido mucho, sí. Al final ya no me quedaban fuerzas, pero estaba delante, tenía la victoria cerca y, aunque Ogura apretaba, no era cosa de perder todo lo ganado en las útimas seis vueltas. Y, sí, puedo decirlo, han sido las seis últimas vueltas más duras y largas del año, no me atrevo a decir de mi vida, pues eso sería mucho decir, pero han sido durillas, sí, sí".

No es por ser curioso, no es por llamar la atención, pero hoy se cumplen 30 años, exactamente 30 años, de la primera victoria del mítico Valentino Rossi en el Mundial. Fue aquí, en Brno, donde Marc Márquez ha relanzado, de nuevo, una vez más, su candidatura al título. Aquí fue donde el 'Doctor' empezó a escribir su historia y aquí es donde MM93 ha demostrado que también quiere el cetro de este año...para superar a 'Vale' y conquistar su décimo título mundial.

Márquez, repito, salió de Mugello a 102 puntos de Bezzecchi y, por una cosa u otra, por la locura en la que se ha metido, ella solita, toda Aprilia, por los errores de Bezzecchi, por la 'pegada' de Bezzecchi, por el descontrol que Marc ha provocado en el seno del equipo de Noale (Italia), lo cierto es que en dos grandes premios, en cuatro carreras se ha puesto a solo 40 puntos. Y quedan 13 fines de semana, 26 carreras y 481 puntos en juego. Han pasado tantas cosas, que todavía pueden pasar más. Pero, insisto, el peor momento de Márquez y el peor momento de Ducati ya han pasado.

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El nueve veces campeón del mundo aprovechó, con una fabulosa victoria ante el japonés Ai Ogura (Aprilia), la ausencia por sanción del italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), que sigue siendo líder del Mundial de MotoGP.

La carrera de hoy, en Brno, antes 60.200 espectadores, es muy fácil de explicar. Se apagó el semáforo y se fueron, se escaparon, desaparecieron para todos, sí, para todos los demás, los tres 'magníficos' de la jornada: Bagnaia, Ogura y Márquez. Y así estuvieron un ratito. Hasta que Marc, justo a mitad de carrera (vuelta 12 de las 21 que tenía el gran premio), superó con facilidad a 'Pecco', cosa que también hizo el pillo y desconcertante piloto japonés. Y Márquez empezó a apretar y, aunque le costó distanciar un segundo de Ogura, siempre le mantuvo a distancia, siempre. Hasta la bandera a cuadros.

Hace 30 años, esta misma bandera a cuadros proclamó vencedor a Valentino Rossi. Hoy, en la misma recta, el trapo ha caído sobre el mejor de todos los tiempos, alguien que no parece cansado de ganar. De momento.

[Próxima carrera]

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 39 minutos 51.297 segundos; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 0.421 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 2.255 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.424 segundos y 5. Joan Mir (Honda), a 12.180 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 180 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 172; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Itlia), 157; 4. Marc MÁRQUEZ (España), 140 y 5. Ai OGURA (Japón), 134.

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