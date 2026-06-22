"Aprilia creía que iba a ganar el título sin enfrentarse a Marc Márquez"

Esto ya es otra cosa. Este Mundial ya no tiene nada que ver con el de hace solo, no más, un mes. Aquel, desde el inicio, fue ampliamente dominado por Aprilia. No solo eso, parecía que Ducati estaba acabada y debía empezar a pensar en el 2027, cuando cambien las normas, la técnica y se pase a correr con motos de 850cc, sin tanta aerodinámica ni ayudas al pilotaje.

El italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín parecían, bueno, no, eran inalcanzables. No solo eso, el español Raúl Fernández y el japonés Ai Ogura, pilotos del equipo ‘satélite’ de la firma de Noale (Italia), también volaban. ‘Bezz’ salió de Mugello, su casa, con 102 puntos más que Marc Márquez, el nueve veces campeón del mundo y actual monarca.

Un mes y medio después, Ducati ha demostrado estar ¡ya!, de nuevo, a la altura de Aprilia e ‘Il Cannibale', ya es cuarto (al salir de Mugello, era octavo) y está a solo 40 puntos (casi un fin de semana, donde entre sábado y domingo se reparten 37 puntos) del líder y dominador del Mundial.

“¿Si me sorprende lo que está haciendo Marc? Márquez está haciendo de Márquez. No, no es una sorpresa para mí. Al fin y al cabo, Marc ha ganado nueve títulos y tú puedes ganar uno o dos títulos por casualidad, pero no nueve”. Pedro Acosta — Bicampeón del mundo y piloto oficial de KTM

Todo eso lo ha logrado, sin duda, MM93, el piloto que, durante las últimas décadas, ha marcado la diferencia, el piloto que cambio las normas, las leyes, los estilos, el pilotaje de MotoGP en su aparición en 2013. “¿Si me sorprende lo que está haciendo Marc?”, le preguntaron al fenómeno murciano Pedro Acosta (KTM), que el próximo año compartirá ‘box’ con el catalán en el equipo Lenovo Ducati. “Cómo me va a sorprender. Márquez está haciendo de Márquez. No, no es una sorpresa para mí, aunque no me esperaba que diese la vuelta a esto tan rápidamente. Pero, al fin y al cabo, Marc ha ganado nueve títulos y tú puedes ganar uno o dos títulos por casualidad, pero no nueve”.

“El problema de Aprilia”, cuenta una de las personas, de los expertos, que sale y entra del equipo de la firma de Noale durante los grandes premios, “es que se creía que iba a ganar el título de MotoGP sin enfrentarse a Marc (Márquez). Ese es su principal problema. Como ganaron tan fácilmente en el arranque de campeonato y se distanciaron tan rápidamente y tanto del mejor, del campeón, pensaron que no se enfrentarían a él. Y aquí, en el ‘paddock’, todos sabemos que Marc siempre, siempre, vuelve. Marc es Marc. Aprilia se obsesionó mirando los números e, insisto, creyéndose que ya estaba y, ahora, se encuentra con la sorpresa de que Marc ha llegado”.

Marc Márquez celebra su victoria de ayer, en Brno, con todo el equipo Ducati. / ALEJANDRO CERESUELA

Y ha llegado, o está llegando, el mejor Marc. Porque ese es otro de los problemas que tiene Aprilia, ‘Bezz’ y ‘Martinator’, aunque esta fuente, que prefiere mantener el anonimato por razones obvias, no destaque: La firma italiana y sus pilotos han desaprovechado el débil año de Márquez, que tuvo que saltarse dos grandes premios, para abrir aún más hueco, tal vez, sí, el definitivo. Ahora, con 13 grandes premios, 26 carreras y aún 481 puntos en juego, Márquez empieza a tener las de ganar. Eso sí, Martín fue el primero que, cuando Márquez estaba lejos, el primero, dijo: "Yo espero a Marc, Marc llegará, siempre llega, Marc acabará siendo nuestro principal rival, yo eso lo sé".

“Como dice Ai (Ogura, piloto de Aprilia y segundo, el domingo, en Brno) tendremos que pedirle a Marc que nos deje ganar algún gran premio”, comentó el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, compañero y admirado del piloto de Cervera (Lleida), en el seno del equipo oficial de Ducati. “La verdad es que el trabajo que ha hecho este fin de semana Marc es, simplemente, admirable”.

“Seguimos teniendo una moto extraordinaria y nuestros dos pilotos lideran el Mundial. Pero, sí, hay que reconocer que si Marc (Márquez), antes, daba miedo sin estar en su mejor momento, en el estado que empieza a estar da aún más miedo”. Massimo Rivola — Maximo responsable del Aprilia Racing

“Seguimos teniendo una moto extraordinaria y seguimos teniendo a nuestros dos pilotos, Marco y Jorge, al frente de la general de pilotos”, comentó, el domingo, Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia Racing en el Mundial. “Pero, sí, hay que reconocer que si Marc (Márquez), antes, daba miedo sin estar en su mejor momento, en el estado que empieza a estar da aún más miedo”.

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Por fin, ayer, al finalizar el Gran Premio de la República Checa y tras ganar “un gran premio que en ningún momento pensé que ganaría”, Márquez ha reconocido, por vez primera, que “ahora, a 40 puntos del líder y faltando aún por repartirse 481, debo ya considerarme como candidato al título y, sí, vamos a pelearlo aunque falta muchísimo, para bien y para mal, para todos. Empezando, la semana que viene (este fin de semana), por Assen, que ya he visto que no llueve y será duro, muy duro, pero habrá que pelearlo”.

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