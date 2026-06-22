El Atlético Central firma un ascenso histórico a Segunda Federación: de la locura en Mieres a la celebración por las calles de Sevilla

El fútbol sevillano está de celebración. El Club Atlético Central firmó este sábado un histórico ascenso a Segunda Federación tras superar la eliminatoria ante el Caudal Deportivo. A los sevillanos les sirvió el empate 1-1 en Mieres, haciendo bueno el 2-0 logrado una semana antes en Alcalá de Guadaíra.

Más de 200 aficionados no quisieron perderse la cita y viajaron hasta Asturias para acompañar al equipo en la última batalla de la temporada. Allí, en el Estadio Hermanos Antuña, llevaron en volandas a un club que ha escrito una de las páginas más importantes de su corta historia.

El gol del Atlético Central llegó en el minuto 88, obra de Silvio, que conectó un gran disparo dentro del área para desatar la locura entre los desplazados. Los aficionados sevillanos saltaron al terreno de juego para celebrar el tanto y un ascenso que ya se tocaba con las manos. Todavía quedaban diez minutos de añadido y el equipo jugaba con uno menos tras la expulsión de Virtudes, pero los blanquinegros supieron sufrir.

El conjunto sevillano resistió las embestidas de un club histórico del fútbol asturiano y mantuvo el tipo hasta el pitido final. Fue clave el trabajo defensivo de Becken y Raúl Navas, así como el esfuerzo de Juan Antonio, que se fajó con los centrales del Caudal en cada balón dividido y salió vencedor en buena parte de esos duelos. Cuando el árbitro señaló el final, la emoción volvió a desbordarse: abrazos, lágrimas y una felicidad inmensa que continuó durante toda la noche por las calles de Mieres.

Así fue la celebración del Club Atlético Central por las calles de Sevilla

Pero el plato fuerte llegó este domingo en Sevilla. Ni el calor ni las altas temperaturas frenaron a los aficionados, que se agolparon en la Torre del Oro para esperar la llegada de la rúa. La plantilla y el cuerpo técnico recorrieron las calles de la ciudad hasta hacer parada junto al monumento, donde fueron recibidos entre cánticos, bufandas y banderas blanquinegras al aire. Una charanga puso música a una fiesta que reunió a jugadores, técnicos y seguidores para celebrar una gesta que ya forma parte de la historia del club.

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La fiesta continuó por todo lo alto en la Terraza Alfonso by Casino, donde el ascenso se prolongó durante la noche y la madrugada. Desde este lunes, el Atlético Central empieza ya a mirar a la próxima temporada, en la que competirá en Segunda Federación y se medirá a rivales de enorme atractivo como los filiales del Sevilla FC y el Real Betis, además de clubes históricos como el Recreativo de Huelva, el Linares, el Xerez CD, el Marbella o el Atlético Sanluqueño.