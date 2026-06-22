Muere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"

El fútbol sevillano está de luto por la muerte de David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, que ha fallecido a los 32 años tras una larga lucha contra la leucemia. La propia familia ha confirmado la triste noticia a través de la cuenta de Instagram del exfutbolista: "Gracias por tu generosidad, por tu lucha, por tu resiliencia y por cada lección de vida que nos has ido dando a lo largo de este camino. Nos acompañarás siempre. Tu hijo y yo te queremos. Tu familia te quiere”.

El propio club tomareño ha querido dar el pésame a través de sus redes sociales, donde ha destacado el ejemplo de superación que deja el futbolista sevillano. "Lamentamos comunicar que nuestro ex jugador David Horrillo ya descansa tras una larga lucha con la enfermedad. Has sido un ejemplo de superación y resiliencia. Te vas, pero a la vez te quedas para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz David", ha publicado la entidad.

Luto en el fútbol sevillano

La noticia ha provocado numerosas muestras de cariño y mensajes de pésame en redes sociales por parte de clubes, compañeros, amigos y personas vinculadas al fútbol base sevillano. Entre ellos, anteriores equipos como el Castilleja, que también han querido despedir a David Horrillo y trasladar sus condolencias a familiares y allegados. "Hoy nos ha dejado David Horrillo quién fuese jugador nuestro 2 temporadas. Has sido un grandísimo ejemplo de superación, lucha y constancia durante estos años."

Pero su huella iba mucho más allá de los terrenos de juego. David Horrillo ejercía como profesor en el colegio Marcelo Spínola de Umbrete, donde era especialmente querido por la comunidad educativa. Su vocación docente le llevó a ser reconocido como tercer mejor docente de España en la categoría de Educación Secundaria dentro de los Premios Educa Abanca.

Desde el centro educativo destacaron en su momento su entrega en el aula, su apuesta por proyectos innovadores y su dedicación diaria. Graduado en Pedagogía y Magisterio, contaba además con experiencia en tecnología educativa, computación y diseño en 3D.

David Horrillo, una historia de superación en redes sociales

La historia de David Horrillo se hizo conocida hace dos años, cuando le diagnosticaron leucemia. A pesar de la dureza de la enfermedad, afrontó el proceso con entereza y compartió en redes sociales un mensaje de fuerza que emocionó a quienes le rodeaban, siempre decidido a plantar cara a la enfermedad.

Su última publicación fue compartida por su familia para confirmar la noticia de su fallecimiento. “Hoy la última publicación va por ti. David ya descansa después de dos años de lucha infinita contra la enfermedad. Has sido todo un ejemplo, has luchado de manera incansable cada uno de los días desde aquel 5 de julio de 2024. Te vas cargado de amor y con muchas cosas por hacer, pero con muchas cosas bien hechas", recoge el mensaje.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento deja una profunda tristeza en el fútbol sevillano y en la comunidad educativa, pero también el recuerdo de una persona marcada por la resiliencia, la vocación y la capacidad de dejar huella tanto dentro como fuera del campo.