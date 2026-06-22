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Mundial 2026

Raphinha no tira la toalla: se fija una fecha para regresar en el Mundial

El extremo del Barça, que padece una rotura en la parte posterior del muslo derecho, ya sabe que se perderá los dos próximos compromisos de Brasil, pero después no descarta nada

Raphinha se retiró lesionado del Brasil-Haití.

Raphinha se retiró lesionado del Brasil-Haití. / EFE

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Joaquim Piera

Raphinha está convencido de que no ha dicho su última palabra en este Mundial 2026. El delantero se rompió la madrugada del viernes al sábado en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, donde Brasil derrotó a Haití (3-0) y sumó la primera victoria de la competición, con la que se ha aupado al liderato del Grupo C.

El blaugrana se retiró en el minuto 38. "Sentí algo fuerte y me quedé con miedo", dijo Raphinha a sus compañeros tras ser sustituido por Rayan, según desveló un doblador del canal brasileño CazéTV.

Las pruebas médicas realizadas el sábado en Nueva Jersey, ciudad donde la Canarinha tiene su cuartel general durante toda la competición, detectaron una ruptura en la parte posterior del muslo derecho, la misma zona en la que ha tenido varios percances a lo largo de la temporada, el último de ellos en la fecha FIFA de marzo, precisamente jugando con Brasil, que lo dejó de baja cinco semanas y le impidió jugar la recta final de la temporada con el Barça.

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) indicó que el delantero del Barça "seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la Selección Brasileña", pero no estipuló plazos de recuperación. "El objetivo es acelerar su recuperación y su regreso a la actividad en el menor tiempo posible", se limitó a señalar la Confederação.

Intentará agarrar esta nueva oportunidad

Raphinha evitó la desconvocatoria, que era lo que más preocupaba tanto a él como a los brasileños. A partir de aquí empezó su lucha contra el reloj y, conjuntamente con los servicios médicos y de recuperación de la Canarinha, señaló una fecha en el calendario: el domingo 5 de julio, cuando, en teoría, salvo catástrofe, el conjunto de Carlo Ancelotti tiene que disputar los octavos de final. Este es el día en el que pretende reaparecer, si no ocurre ningún contratiempo. Ha empezado a la fisioterapia para ello.

Como mínimo, el blaugrana estará dos semanas de baja, lo que significa que ya es seguro que se perderá el Brasil-Escocia, de la madrugada del miércoles al jueves, en Miami, en el que la Seleção cierra la fase de grupos, y la primera cita de eliminatoria a partido único, los dieciseisavos de final, que los brasileños, si mantienen el liderato actual, disputarán el lunes 29 de junio en Houston.

En caso de que Raphinha no llegue al domingo 5, y siempre que Brasil siga viva en la competición, algo por lo que ahora mismo nadie puede poner la mano en el fuego a tenor del bajo nivel futbolístico exhibido, ganaría una semana más para recibir el alta médica, porque los posibles cuartos de final serían el 11 de julio, en Miami. Entonces, se habrán cumplido tres semanas desde esta última lesión.

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Interiorizado el golpe, Raphinha, que hace de la resiliencia una bandera personal, ya trabaja apartado del grupo con los recuperadores de la Seleção para aprovechar esta segunda oportunidad que ha tenido. La recaída de los problemas musculares que ha sufrido en esta región a lo largo de toda la temporada no ha sido tan grave como podría haberse esperado. Cayó en la lona del Mundial, pero no está KO.

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