Qué es Hyrox: la brutal prueba de fuerza en la que Alejandro Rojas-Marcos ha logrado un bronce mundial a los 85 años

Hyrox se ha convertido en uno de los deportes de moda, especialmente entre los más jóvenes. Esta disciplina, que no deja de ganar adeptos en los gimnasios, nació en Hamburgo en 2017 de la mano de Christian Toetzke y del medallista olímpico Moritz Fürste.

Se trata de una actividad física que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, intercaladas entre cada tramo. Una prueba exigente, pensada para deportistas con una gran preparación física y mental, y que cada vez atrae a perfiles más distintos. Uno de ellos ha sido el exalcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos, que a sus 85 años ha vuelto a acaparar titulares tras conseguir una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Hyrox 2026, después de haber logrado el subcampeonato en 2025.

El fundador del Partido Andalucista participó por parejas junto al también sevillano Julio Paneque, de 59 años, en el torneo celebrado en Estocolmo, Suecia. La cita internacional reunió a más de 7.000 atletas procedentes de distintos países y de todas las edades, aunque Rojas-Marcos volvió a ser el participante de mayor edad.

Bronce en el Campeonato del Mundo de Hyrox

El éxito de la pareja sevillana llegó en la modalidad de dobles de mayor edad y se suma al resultado obtenido el año anterior en el Mundial de Chicago. Según la organización, solo dos de las seis parejas inscritas en esta categoría lograron completar la prueba, una muestra de la dureza de una competición que exige resistencia, fuerza y capacidad de sufrimiento.

Rojas-Marcos, sin embargo, afronta este tipo de retos con naturalidad y sentido del humor. Según ha asegurado, acude a estas citas "para disfrutar del cariño de gente que se sorprende de lo que puede hacer un viejo terminal".

Una disciplina para todas las edades y "que te engancha"

A esta nueva disciplina se han sumado en los últimos años numerosos atletas, triatletas y deportistas procedentes de otras modalidades. "Es un deporte que engancha mucho", explica a El Correo de Andalucía Álvaro Alfaro, deportista híbrido de 31 años.

Alfaro comenzó a practicar Hyrox hace dos años y lo compagina con carreras populares y competiciones híbridas. Viene de quedar en segunda posición de la general en la Fungo Race de Cádiz y ha logrado buenos resultados en otras pruebas por Andalucía y el resto de España.

Para este deportista, el éxito de Rojas-Marcos tiene un valor que va más allá de la medalla. "Con este hecho se demuestra que para hacer deporte no hay límite de edad. Si hay ganas e ilusión, todo es posible", señala.

Álvaro Alfaro en el Hyrox de Málaga / Cedida. El Correo

Cuáles son los ejercicios del Hyrox

La preparación para una prueba de Hyrox exige constancia y una combinación de sesiones de fuerza y cardio. El formato oficial alterna ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios funcionales, de manera que cada estación aparece después de completar un kilómetro.

El reto no está solo en correr, sino en mantener el rendimiento físico después de cada bloque de esfuerzo. Por eso, finalizar una prueba ya supone un mérito importante para cualquier deportista. "Todo el mundo debería practicar deporte, no solo con el fin de ser atleta. También hay otros objetivos, como sentirse bien con uno mismo y estar sano", expresa Alfaro para quienes quieran iniciarse.

Las ocho estaciones oficiales que componen el circuito son:

SkiErg: máquina de esquí de fondo, con una distancia de 1.000 metros.

Sled Push: empuje de trineo.

Sled Pull: arrastre de trineo.

Burpee Broad Jumps: saltos con burpees.

Rowing: remo, con una distancia de 1.000 metros.

Farmers Carry: paseo del granjero con pesas.

Sandbag Lunges: zancadas con saco de arena.

Wall Balls: lanzamiento de balón medicinal a la pared.

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El récord mundial de Hyrox lo ostenta el atleta austriaco Alexander Rončević, que estableció una marca histórica de 51 minutos y 59 segundos en la categoría Men Pro durante el Major de Varsovia, en abril de 2026. Pero, más allá de los tiempos, la historia de Rojas-Marcos demuestra que el verdadero triunfo está muchas veces en atreverse a cruzar la línea de meta.