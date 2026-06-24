Aday Mara luchará por el anillo de la NBA en Oklahoma y De Larrea acaba en Dallas junto a Cooper Flagg

El draft 2026 escondía valiosas sorpresas para los jugadores españoles que se habían declarado elegibles para la lotería de la liga profesional norteamericana. Aday Mara y Sergio de Larrea hicieron historia para el baloncesto español al ser seleccionados en el Draft de la NBA de 2026. Mara, campeón con Michigan, se unirá a los Oklahoma City Thunder para escoltar al MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander y pelear por recuperar el anillo de campeones que ganaron hace dos temporadas. Mientras que De Larrea, del Valencia Basket, también cumplió su sueño y pese a ser elegido por los legendarios Lakers y ser traspasado al Madison Square Garden para ayudar a New York Knicks a defender su corona de campeones, finalmente jugará en Dallas.

Aday, un camino tortuoso

Mara, pívot de 21 años y 2,21 con una buena mano y una gran visión para asistir, completa así un sueño que le llevó a iniciar un camino oscuro al marcharse por iniciativa propia de Zaragoza para buscar sitio en la liga universitaria estadounidense (NCAA). El 2 de agosto de 2023 confirmó que se marchaba a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde su entrenador Mick Cronin le relegó a un rol casi residual. Al acabar la temporada el pívot español tomó la decisión de dejar el equipo californiano por la falta de minutos y oportunidad y se enroló en los 'Wolverines' de Michigan, donde su entrenador Dusty May sí supo sacar brillo a las virtudes del zaragozano. Después de dos temporadas en Michigan, y de ganar el título de la NCAA en este último curso, Maya acudía al draft con serias aspiraciones ya que no había muchos hombres altos dominantes que concurrieran.

Y cuando Adam Silver pronunció su nombre como elección tras el de la franquicia de los Thunder en el puesto número 12, a Aday se le iluminó la cara. Todos los sacrificios han merecido la pena y ahora jugará junto a estrellas de la NBA como Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Harnstein o Jalen Williams. Mara se convierten en el cuarto español elegido más alto en el draft tras Pau Gasol, elegido en tercera posición por los Atlanta Hawks en 2001, un Ricky Rubio que apareció en 2009 en quinta posición con los Minnesota Timberwolves, y un escalón por detrás del 11º lugar en que los Orlando Magic eligieron a Fran Vázquez.

De Larrea, ¿draft-and-stash?

El caso de Sergio de Larrea es diferente. El base vallisoletano ya es una de las figuras de la ACB a sus 20 años. 'Larry' ya fue un pilar en la selección que jugó el pasado Eurobasket a las órdenes de Sergio Scariolo y era un nombre que sonaba con fuerza en los pasillos de la NBA por sus dimensiones (1,98) para un playmaker, y sobre todo por su inteligencia en la dirección. De Larrea apareció en el puesto 25 del draft, último puesto de la primera ronda, elegido por Los Ángeles Lakers, que le enviaron a Nueva York para defender en el Madison la corona de los Knicks, vigentes campeones. Sin embargo, un movimiento de última hora de los neoyorkinos ha provocado que De Larrea acabe en Dallas, donde jugará la próxima temporada junto al rookie del año y uno de los jugadores llamados a ser una de las grandes estrellas de la liga en la década venidera, Cooper Flagg. Aún está por ver si la franquicia hace un 'draft-and-stash' con el pucelano. Lo que equivaldría a dejarlo en Europa para que se siga desarrollando y reclamar su incorporación más adelante.

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