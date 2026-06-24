Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Club Atlético Central ya conocen a sus rivales en Segunda Federación

Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Club Atlético Central ya tienen dibujado el primer mapa de su temporada 2026/27 en Segunda Federación. En la mañana de este miércoles han quedado definidos los cinco grupos de la categoría, con los dos filiales sevillanos integrados en el Grupo IV junto al debutante en la categoría, Atlético Central, en un bloque de marcado acento andaluz que reunirá a doce equipos de la comunidad, dos extremeños y cuatro representantes canarios.

La configuración deja dos derbis en la capital sevillana garantizados durante la fase regular, uno en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y otro en el Estadio Jesús Navas, aunque todavía falta conocer el orden de las jornadas y las fechas concretas. A su vez habrá también enfrentamientos en Alcalá de Guadaíra de Betis y Sevilla contra el recién ascendido Club Atlético Central.

La Real Federación Española de Fútbol tiene previsto presentar los calendarios oficiales de sus competiciones el próximo martes 30 de junio junto a los del resto de competiciones, por lo que ambos clubes deberán esperar unos días más para saber cuándo se disputarán esos enfrentamientos y cómo quedará repartido el curso.

Composición completa del Grupo IV de Segunda RFEF

El Grupo IV estará compuesto por Recreativo de Huelva, Xerez CD, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Atlético Central, Atlético Antoniano, Atlético Sanluqueño, CD Estepona, Marbella FC, CD Mijas-Las Lagunas, Ciudad de Lucena y Linares Deportivo como representantes andaluces. A ellos se suman los extremeños CD Don Benito y CD Badajoz, además de los cuatro equipos canarios: Las Palmas Atlético, Tenerife B, Atlético Paso y UD Tamaraceite.

Para Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Atlético Central, el nuevo encuadre supone una temporada de alto componente regional, con numerosos desplazamientos cercanos dentro de Andalucía, pero también con cuatro viajes largos a Canarias que marcarán la planificación logística. La presencia de clubes históricos como Recreativo de Huelva, Linares Deportivo, Xerez CD, Atlético Sanluqueño o Badajoz eleva el nivel competitivo de un grupo que se prevé exigente desde las primeras jornadas.

El filial verdiblanco y el sevillista compartirán así un mismo camino en una categoría de 90 equipos repartidos en cinco grupos de 18. Cada conjunto disputará 34 jornadas en formato de ida y vuelta, con el objetivo de asentarse cuanto antes en la competición y mirar, en función del desarrollo del campeonato, hacia la zona alta de la clasificación.

La composición del grupo también confirma que los tres equipos sevillanos evitarán esta temporada los desplazamientos a la Región de Murcia, una de las posibilidades que había estado sobre la mesa durante los últimos días. Finalmente, el reparto deja el Grupo IV formado por Andalucía, Extremadura y Canarias, una solución que reúne exactamente a 18 clubes. A falta del calendario definitivo, Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Atlético Central ya conocen lo esencial: sus rivales y una hoja de ruta cargada de duelos andaluces, viajes a las islas y partidos de máxima exigencia en Segunda Federación.