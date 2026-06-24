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MUNDIAL 2026

El estadounidense Ismail Elfath, árbitro del Uruguay-España

El colegiado, que ya dirigió el Países Bajos-Japón, arbitrará un duelo crucial para la clasificación de ambas selecciones en el Grupo H

El estadounidense Ismail Elfath arbitrará el Uruguay-España

El estadounidense Ismail Elfath arbitrará el Uruguay-España / RFEF / Europa Press

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EFE

El estadounidense Ismail Elfath ejercerá como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que enfrentará el 26 de junio a Uruguay y España en la ciudad mexicana de Guadalajara.

En este encuentro de alto voltaje, ambas selecciones se disputarán su presencia en los dieciseisavos de final. A España le basta incluso con un empate para certificar su clasificación, al liderar el grupo con cuatro puntos tras su victoria 4-0 ante Arabia Saudita y el empate ante Cabo Verde. Uruguay, con solo dos unidades después de dos empates, necesita sumar de tres para no depender de otros resultados y avanzar como uno de los mejores terceros, aunque con una puntuación baja que complicaría su progresión.

Este será el segundo partido que el colegiado estadounidense dirija en este Mundial, tras el Países Bajos-Japón que terminó 2-2, donde mostró gran compostura en un duelo intenso y de alto ritmo.

¿Quién es Ismail Elfath?

Nacido en Casablanca (Marruecos) el 3 de marzo de 1982, Elfath emigró a Estados Unidos, se nacionalizó y reside en Austin, Texas. Es uno de los ocho árbitros de la Federación de Fútbol de Estados Unidos seleccionados para el torneo, un hito histórico para el arbitraje norteamericano.

Con una trayectoria destacada, Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Francia, dirigió la final de la MLS Cup 2022 y la final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres. También participó en la Copa Mundial Sub-20 de Polonia y en la final de la USL de 2013. Además de su rol como árbitro FIFA desde 2016, trabaja como consultor IT.

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Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins serán asistentes en las bandas, mientras que los costarricenses Juan Calderón (cuarto árbitro) y Juan Carlos Mora (asistente reserva) completan el equipo arbitral. Un partido clave en Guadalajara que definirá el destino de dos potencias del fútbol mundial.

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