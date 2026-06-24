Pastor Planelles, histórico del baloncesto sevillano, apunta a convertirse en nuevo gerente del Coto Córdoba, rival del Insolac Caja 87 en Primera FEB

La mayoría de los clubes de Primera FEB siguen moviéndose, tanto a nivel de plantilla como de organigrama, de cara a la próxima temporada. Mientras que el Insolac Caja 87 continúa deshojando la margarita con algunos temas capitales (como el presupuesto, el entrenador o la figura del director deportivo), un rival como el Coto Córdoba ha pescado en Sevilla a un histórico del baloncesto hispalense: Pastor Planelles se convertirá en el próximo gerente de la entidad califal.

Los hechos se han precipitado en las últimas fechas. Hace prácticamente un mes, el Córdoba hacía oficial la salida de Alfredo Gálvez, hasta ahora gerente de la entidad, que ha sido anunciado por el Tobarra CB como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. El club se movió rápidamente para ocupar esta vacante, a pesar de algunas reticencias iniciales, encontrando en Planelles el candidato ideal por su experiencia en los despachos.

De hecho, todo apunta a que el acuerdo se anunciará en los próximos días y que Planelles comenzará a trabajar en Córdoba la próxima semana.

Porzingis, Satoranksy o Radicevic: un currículum con grandes estrellas

Planelles comenzó su etapa en el desaparecido Caja San Fernando en 2005. En el club, comenzó a desarrollar una carrera vinculada a la formación y desarrollo de jugadores hasta convertirse en coordinador de la cantera, donde coincidió con una histórica camada de jugadores jóvenes, como Kristaps Porzingis, Tomas Satoransky o Nikola Radicevic, entre otros tantos, que pusieron a las categorías inferiores del club en el mapa del baloncesto nacional, europeo y casi mundial. "En líneas generales hemos tenido suerte porque fichamos buenos jugadores y buenas personas, muchos de ellos tienen una filosofía de vida muy positiva, son grandes trabajadores. Siento orgullo de haber trabajado con ellos", relató el sevillano en una entrevista con el Betis TV, cuando el club verdiblanco tomó el control de la entidad.

Durante casi dos décadas, el sevillano formó parte del organigrama del club hispalense, a pesar de los múltiples cambios de nombre y propiedad. De hecho, fue uno de los muchos trabajadores perjudicados después de que el club se declarara en concurso de acredores el pasado verano, tras no conseguir inscribirse en ACB. Un tema, por cierto, que sigue candente en los juzgados.

El banquillo del CD Gines, última experiencia de Pastor Planelles

Fue en diciembre de 2025 cuando Planelles volvió a sentarse en un banquillo. El sevillano fue nombrado como primer entrenador del equipo masculino del CD Gines, equipo que compitió en Primera Nacional, hasta final de la pasada temporada. Para la campaña 2026-27, el club hizo oficial su sustituyo: Matías Camino tomará las riendas de los sevillanos, lo que deja vía libre a Planelles para firmar por el Córdoba.

De esta forma, el acuerdo para que el sevillano sea el nuevo gerente del club deberá hacerse oficial en breve, toda vez que en la entidad califal lo esperan incluso la próxima semana para comenzar a trabajar y preparar la nueva temporada en Primera FEB, donde volverán a coincidir con el Caja 87 después de que ambos equipos lograran el ascenso de categoría.