El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”

“Pido perdón a todos los andaluces y en especial a Chari Peña. La decisión de subtitular el documental de la semana pasada fue un gran error". Esas han sido las palabras del presidente de RTVE, José Pablo López, para pedir disculpas públicamente a la madre del futbolista Fabián Ruiz tras subtitular su aparición en el documental ‘Denominación de origen’ de TVE.

El perdón ha llegado horas más tarde tras la polémica generada tras la intervención de la madre del futbolista de Los Palacios y Villafranca. "Trabajaba a las 07.00 horas, me venía a las 14.00 horas... y después tenía que llevarlo a jugar a las 16.00 horas", expresó Chari Peña en una de las frases subtituladas.

Este pasado miércoles, Fabián Ruiz quiso lanzar un dardo a la cadena pública en una entrevista con DAZN en la que abordó diferentes temas de su carrera deportiva y de su relación con su familia: "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Lo podéis hacer". A ello, Pablo Pinto, el entrevistador de la cadena que retransmite íntegramente el Mundial, le respondió que "se le había entendido perfectamente".

Disculpas públicas de RTVE

Por todo el revuelo generado, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha decidido pedir disculpas públicamente este jueves durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades por la decisión de subtitular a Chari Peña, madre del futbolista sevillano Fabián Ruiz, durante su aparición en el documental citado con motivo del Mundial 2026. "Como andaluz me duele doblemente. El acento andaluz es riqueza, es un patrimonio de nuestra cultura y no se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción."

López, nacido en Sayalonga (Málaga) y presidente de la corporación desde el 2 de diciembre de 2024, aprovechó para defender el valor del habla andaluza y reconoció que la cadena está revisando lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse. "Estamos revisando qué es lo que falló para que no vuelva a repetirse", concluyó durante su intervención.