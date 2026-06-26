Ciclismo
Una caída aparta a Paula Blasi de los Campeonatos de España
La corredora catalana era la gran favorita en la prueba en ruta que se celebra este sábado por la mañana en Sabiñánigo
Paula Blasi no estará este sábado en los Campeonatos de España de ciclismo, con la prueba principal de ruta, carrera que se celebra este sábado en Sabiñánigo. Este viernes ha trascendido que la ganadora de la Vuelta y la Volta sufrió una caída el miércoles mientras reconocía el trazado de contrarreloj. De ahí que tuviera un rendimiento por debajo de lo esperado en la 'crono' donde triunfó de forma brillante la también catalana Mireia Benito, título que conquistó por cuarta vez de forma consecutiva.
Blasi se fue al suelo y sufrió diversas erosiones en le muslo izquierdo así como en las costillas del mismo lado del cuerpo. Se desplazó al hospital donde, afortunadamente, no le aprecieron ninguna fractura, pero seguía con dolores este jueves por lo que ha decidido renunciar a la carrera de ruta del campeonato donde era la principal favorita. Los golpes en las costillas, aunque no presenten fracturas, son muy dolorosos y a veces tardan días, incluso semanas, en sanar de forma definitiva.
La mirada puesta en el Tour
Estos campeonatos eran la última cita de la catalana antes de afrontar entre el 1 y el 9 de agosto el Tour, donde espera debutar entre las estrellas de la prueba. La intención de Blasi es concentrarse el mes de julio en Andorra, en altitud, y luego visitar el 5 de julio la meta de Les Angles donde finalizá la tercera etapa de la ronda francesa que parte de Granollers.
Blasi lleva una temporada fantástica con triunfos en la Amstel Gold Race, la Vuelta, la Durango-Durango, el Tour de los Pirineos y la Volta, aparte de una tercera plaza en la Flecha Valona y una quinta en la Lieja-Bastoña-Lieja.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
- El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”
- Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
- Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: 'Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz
- Dos fallecidos y cuatro heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 25 de junio de 2026
- La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
- Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo