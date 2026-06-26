El cuadro del Mundial se empieza a definir: estos son los cruces confirmados y el posible camino de España

La fase de grupos de este Mundial 2026 ya está llegando a su fin y ya hay algunos partidos de los dieciseisavos definidos. Además, las selecciones ya pueden empezar a ver sus posibles caminos hacia una final deseada por todas las naciones. En concreto, ya se han cerrado seis grupos, es decir, la mitad del total.

Primeros cruces confirmados

Por el momento, son 14 las selecciones que ya se encuentran ubicadas en el cuadro de dieciseisavos, pero lo más relevante es que hay cuatro partidos definidos. El primero de ellos se trata de dos selecciones que nunca antes habían llegado a la fase de eliminatorias: Sudáfrica y Canadá. El segundo cruce definido es un partido de alto calibre entre Brasil y Japón, pese a que la 'Canarinha' es favorita, no sería la primera sorpresa que da Japón en una Copa del Mundo.

Por ahora, el enfrentamiento confirmado con mayor rivalidad es el de Países Bajos y Marruecos, dos selecciones que serían candidatas a llegar lejos en este Mundial. Los neerlandeses suelen alcanzar las eliminatorias finales del torneo y la selección marroquí cayó en semifinales en Qatar 2022. En esta edición, solo uno podrá avanzar a octavos.

Y el último cruce ya definido es el de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. El conjunto de Pochettino fue muy superior en los dos primeros partidos del torneo, pero perdió ante la ya eliminada Turquía. Mientras que la selección de los Balcanes, con cuatro puntos, pasó como tercera de su grupo.

Selecciones que esperan rival

Hay seis países que ya tienen su puesto asignado en el cuadro de dieciseisavos, pero que aún deben esperar para saber su rival. Alemania, México y Suiza quedaron primeras en sus respectivos grupos, pero no sabrán a quién se enfrentan hasta que se decidan los terceros que avanzan a la fase de eliminatorias. De las doce selecciones que terminen en tercera posición, ocho pasan a dieciseisavos.

Costa de Marfil se enfrentará al segundo del grupo I, que puede ser Noruega o Francia. Australia también desconoce su rival, pues la segunda posición del grupo G aún puede estar ocupada por cualquiera de los cuatro integrantes: Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda. Y lo mismo le sucede a Argentina, que su rival será el segundo del Grupo H, el de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

El posible camino de España

El recorrido de La Roja cambia drásticamente en función de si queda primera o segunda de grupo -o incluso tercera-, por lo que el partido de esta madrugada ante Uruguay es clave (02:00 h). Si la selección española queda primera, se enfrentará a Austria o Argelia. Mientras que, si queda segunda, le tocará medirse ante la Argentina de Leo Messi. Si el conjunto de Luis de la Fuente termina en tercera posición, quedará por ver cuál será su rival en dieciseisavos de final.

Otro punto muy positivo de quedar primera, especialmente para los aficionados españoles, es que todos los partidos de la fase eliminatoria se disputarían a las 21:00 h, una hora ideal para los telespectadores. En cambio, si queda segunda de grupo, a España le tocaría jugar algún partido de madrugada.

Fuente: El Periódico