Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 díasJoaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colonOficial: Dani Ceballos rescinde con el Real Madrid tras nueve años y pasa a ser agente libreTres fallecidos y tres heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y BurguillosEl SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónMatalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arenaEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
instagramlinkedin

En Directo

Fútbol

El Mundial, en directo: España - Uruguay

Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo

Lamine Yamal.

Lamine Yamal. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Constantino

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

Siga aquí la narración del partido en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
  2. El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”
  3. Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
  4. Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: 'Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz
  5. Dos fallecidos y cuatro heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos
  6. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 25 de junio de 2026
  7. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  8. Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo

EEUU bombardea objetivos de Irán cerca del estrecho de Ormuz

EEUU bombardea objetivos de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Dos heridos, uno de ellos grave, en una pelea con arma blanca en Cerro-Amate

Dos heridos, uno de ellos grave, en una pelea con arma blanca en Cerro-Amate

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

La playa fluvial más famosa de Sevilla cierra cuatro días en junio y julio: cuándo no podrás bañarte

La playa fluvial más famosa de Sevilla cierra cuatro días en junio y julio: cuándo no podrás bañarte

VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD)

VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD)

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 27 de junio de 2026

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 27 de junio de 2026

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026
Tracking Pixel Contents