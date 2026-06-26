Juani Díez sustituye a Adrià Alonso, que se despide del Caja 87 tras lograr el ascenso a Primera FEB: "Todo empezó de manera inesperada y acaba de la misma forma"

El Insolac Caja 87 deshojó la margarita y Adrià Alonso, el técnico que guió a los sevillanos al ascenso, no dirigirá al equipo en Primera FEB. El elegido es otro viejo conocido en San Pablo, el argentino Juani Díez, que cerró el pasado curso logrando la permanencia en esta categoría con el Palmer Basket. El catalán aprovechó sus redes sociales para despedirse del club: "Todo empezó de manera inesperada y acaba de la misma manera".

La decisión sobre el inquilino del banquillo de San Pablo se ha prolongado mucho, más quizás de lo que a los propios interesados les hubiera gustado. Sobre la mesa estaban varias opciones, alguna más conservadora como la continuidad del técnico catalán, máxime tras cumplir con el objetivo encomendado tras el despido de Eloy Ramírez (quien, por cierto, ha firmado por el CB Zaragoza), u otras más ambiciosas, como Gonzalo García de Vitoria. Finalmente el elegido es Juani Díez, quien fuera ayudante de este último en la temporada 2024-25 en el Betis Baloncesto.

Juani Díez ya pasó por el banquillo de San Pablo como ayudante en el Betis Baloncesto

El nuevo inquilino del banquillo cajista regresa de esta forma a San Pablo, aunque esta vez como primer espada. El argentino formó parte del staff técnico durante varias campañas: acompañó a Javi Carrasco y a Bruno Savignani en la temporada 2023-24 y siguió la siguiente junto a García de Vitoria, con quien lograría el ascenso a la ACB, aunque sin llegarse a consumar de forma efectiva. Antes, ya ocupó otros cargos dentro del organigrama del club.

Tras su etapa verdiblanca y un breve paso por el CD Gines como director deportivo, hizo pronto las maletas para acompañar a Lucas Victoriano en el Palmer Basket, también como ayudante. La mala dinámica del equipo balear propició la destitución de Victoriano y la entrega de las llaves del conjunto balear a Díez, primero como interno y después como primer entrenador ya consolidado. El argentino cogió al Palmer con 2-10 y acabó con 8-24, logrando seis triunfos en 14 encuentros que valieron la permanencia de los baleares en Primera FEB, categoría en la que ahora dirigirá al cuadro cajista.

Las palabras de despedida de Alonso: “He disfrutado, crecido, sentido y vivido un sentimiento que me llevaré para siempre"

Después de que el club anunciara que Adrià Alonso no continuaría al frente del primer equipo y que Díaz sería su sustituto, el entrenador catalán publicó una carta de despedida a través de sus redes sociales, agradecido, y asegurando que es un "cajista más". Este es el comunicado completo:

¡GRACIAS SEVILLA!

Todo empezó de manera inesperada y esta etapa termina de la misma forma.

No cabe duda de que he disfrutado, crecido, sentido y vivido un sentimiento que me llevaré para siempre. Un sentimiento que vosotros, cajistas y San Pablo, especialmente, me hicisteis entender desde el primer día.

No fue fácil. Todos entendimos que iba a ser así, pero qué bonito ha sido. Un objetivo ambicioso que logramos entre todos.

Solo puedo daros las gracias por hacerme vivir un sueño como es llevar este proyecto a Primera FEB, con una identidad basada en un grupo humano que será muy difícil de volver a encontrar.

GRACIAS a mis jugadores, por apoyarme siempre, por todo lo que hemos vivido y porque nos hemos adaptado a todo. Hemos priorizado el grupo al YO, porque no ha sido fácil, pero esto siempre será nuestro. Como os dije, sois historia del Caja.

A mi staff. Lo que hemos construido, lo que hemos vivido y lo que hemos conseguido ha sido porque siempre hemos ido a una, porque hemos creado una química que ha ido mucho más allá de lo profesional. Me habéis cuidado de una manera increíble, aun llegando en un momento y unas circunstancias complicadas, pero siempre hemos creído en nosotros y en lo que estábamos haciendo. Me llevo mucho más que compañeros de trabajo… GRACIAS.

A toda la gente de oficinas y del club. Hemos conectado desde el primer día y vosotros, desde la sombra y el anonimato, habéis empujado para que todo funcionara y para que me sintiera en casa estando a más de 1.000 km de distancia. Nunca podré agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y por mi familia.

Os deseo lo mejor porque sois, en todos los aspectos, de PRIMERA.

GRACIAS INSOLAC CAJA 87.

Con el corazón lleno, solo puedo gritar una vez más:

YO SOY DEL CAJA.