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MUNDIAL 2026

Países Bajos cumple con la lógica ante la débil Túnez y se reta con Marruecos

La selección de Ronald Koeman sentenció muy rápido el choque y se aseguró el primer puesto del Grupo E ante unas 'Águilas de Cartago' que nunca lograron despegar en este Mundial

Frenkie de Jong felicita a Van Hecke, uno de los goleadores de Países Bajos contra Túnez

Frenkie de Jong felicita a Van Hecke, uno de los goleadores de Países Bajos contra Túnez / EFE

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German Bona

No hubo sorpresa en un Túnez-Países Bajos que reflejó la distancia actual entre ambas selecciones. Los de Ronald Koeman tuvieron un partido muy plácido ante unas 'Águilas de Cartago' que acudieron a Kansas City ya sin ninguna opción. La 'marea oranje' llenó el estadio y disfrutó de un primer puesto de grupo envenenado, pues se medirán a Marruecos en el que será, a buen seguro, uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final.

Países Bajos golpea doble

La emoción del partido (si es que alguien pensó en algún momento que la podría tener) duró apenas 7 minutos, los que tardó la 'oranje' de Ronald Koeman en sentenciarlo con dos goles ante una Túnez frágil en defensa que volvió a hacer méritos para convertirse en una de las selecciones más decepcionantes de este Mundial.

Ellyes Skhiri marcó el decimosegundo gol en propia puerta de este campeonato cuando solo habían transcurrido 3 minutos y al intentar rechazar un centro de Dumfries. Más elaborada fue, cuatro minutos después, la acción del segundo, tras una falta sacada hacia la cabeza de Van Dijk, la prolongación inverosímil del defensa del Liverpool y el 'cañonazo' de Brobbey desde el área pequeña. Partido sentenciado solo empezar.

Ante tal panorama, no fue de extrañar que los neerlandeses bajaran el pistón, y aun así, les dio para llegar de una manera regular a la portería defendida por un Aymen Dahmen que empezó el campeonato como suplente de Chamakh, pero con el cambio de seleccionador, le ha tocado el marrón de ponerse bajo palos los dos siguientes partidos. Hasta el azulgrana Frenkie de Jong, que jugó a placer, se permitió llegar al área y probar su disparo.

Reijnders tuvo en sus botas el tercero, mientras Túnez pudo estirarse y crear prácticamente sus primeras ocasiones del campeonato ante la relajación en los marcajes de los de Koeman. Las acciones de Slimani y Gharbi no tuvieron mayores consecuencias.

Túnez encuentra el gol

El capitán tunecino Skhiri salvó con la espalda el tercero de Dumfries con un 'zambombazo' del nuevo futbolista madridista en el arranque de la segunda mitad... antes de que Túnez recortara distancias con un impecable testarazo de Mastouri a la salida de un córner. La colegiada mexicana Katia Itzel García lo validó tras esperar la decisión del VAR.

Anis Slimane, de Túnez, disputa un balón con Nathan Ake, de Países Bajos

Anis Slimane, de Túnez, disputa un balón con Nathan Ake, de Países Bajos / EFE

Apenas se prolongó 8 minutos la ilusión tunecina. También desde la esquina llegó, en este caso, el tercero de los de Koeman. Lo lanzó Reijnders y la peinó Van Hecke. Aunque el último en tocar fue Slimane, esta vez la FIFA no lo dio en propia puerta al no desviar la trayectoria del balón.

Países Bajos se desperezó y Reijnders envió el balón al travesaño en unremate, que hubiera merecido más por su plasticidad. Como la réplica de Elias Achouri en un 'latigazo' bien punteado por Verbruggen, el meta neerlandés.

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De Jong descansó los últimos veinte minutos, pues los dieciseisavos ante Marruecos serán cosa seria. Entró Memphis Depay y buscó una chilena imposible, pero así es el ex del Barça. El 'colofón' a un partido con poquita historia.

Fuente: Sport

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