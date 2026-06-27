El capitán de Irán explota contra la FIFA: "Este Mundial es un desastre"

El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, explotó contra la FIFA y la organización de Estados Unidos en este Mundial. Por los pesados trámites de tener que entrar y salir cada día de partido desde Tijuana (México) y por el gol anulado ante Egipto en el último instante y que mantuvo en vilo su clasificación para la fase de eliminatorias.

Al final jugará los dieciseisavos ante Suiza el 2 de julio en Vancouver (Canadá), salvo sorpresa mayúscula en los últimos partidos. Para quedar eliminada, Croacia debe empatar contra Ghana, la República Democrática del Congo ganar a Uzbekistán y Argelia igualar con Austria. Muchas corambolas.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es", arrancó Taremi tras el partido ante los egipcios.

"¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EEUU? ¡No sé! Díganme un nombre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada. Respondiendo la pregunta de: '¿Sienten que los organizadores de la Copa del Mundo, incluidos la FIFA y los funcionarios estadounidenses, prefieren que Irán sea eliminado de la competencia?', digo: Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”.

Quejas hacia EEUU

Amir Ghalenoei, el seleccionador iraní, también lamentó el trato. "Lo que hemos logrado a pesar de todos los obstáculos que nos han puesto delante es asombroso. Sabemos que la FIFA ha tratado de minimizar nuestros problemas lo máximo posible, pero fue el país anfitrión el que no es bueno con nosotros. Solicito a la FIFA que no vuelva a permitir que ningún país trate a las selecciones y los jugadores de esta manera en los próximos Mundiales. Y espero que el señor Infantino se plante de una vez".

Sobre el gol anulado, el capitán iraní fue muy crítico. “Pensábamos que habíamos ganado el partido. Lo celebramos juntos, nuestros aficionados lo celebraron, y luego todo cambió en cuestión de segundos. He visto la repetición varias veces, y desde mi punto de vista es increíblemente difícil entender por qué anularon ese gol. Es doloroso porque momentos como este definen carreras y definen naciones en la Copa Mundial", dijo.

"Respetamos a los árbitros porque su trabajo es increíblemente difícil, pero también esperamos coherencia y transparencia cuando se toman decisiones de esta magnitud. Nuestros jugadores lo han sacrificado todo para estar aquí, y ver cómo se anula un gol decisivo en los últimos instantes es desgarrador", añadió.

Fuente: El Periódico