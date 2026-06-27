Jorge Martín se alza en Assen con su primera 'pole' del año en un póker de Aprilia

Día grande para Jorge Martín en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. El piloto madrileño, con una gran vuelta rompió con los pronósticos y se hizo con la pole 616 días después de la última vez. No lo conseguía desde Australia 2024, por entonces como piloto del Pramac.

La sesión fue redonda para Aprilia que consiguió meter sus cuatro motos en el Top-4. Martín, que firmó un 1:30.81, estará acompañado en la primera fila por Ai Ogura y Marco Bezzecchi, el gran favorito, mientras que Raúl Fernández partirá desde la cuarta posición, junto a Bagnaia y Di Giannantonio.

Para Aprilia, la de Martín supone la 18ª pole en la categoría reina, la cuarta de la temporada, conquistadas por tres pilotos diferentes: Ogura, Bezzecchi y Martín.

Raúl Fernández fue uno de los protagonistas del día con otra gran vuelta que a punto estuvo de ser el mejor registro del día, pero el del TrackHouse vio cancelado su tiempo por exceder los límites de la pista en la curva 18. Una situación similar vivió Marc Márquez, quien vio cómo por dos veces su tiempo fue cancelado por el mismo motivo, superar los límites de la pista.

El de Cervera tuvo que conformarse con la séptima posición, por delante de un Pedro Acosta que sufrió dos problemas mecánicos, uno en la FP2 y otro en el tramo final de la Q2 que le dejaron sin opciones.

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Por otro lado, la Q2 contó con dos piezas menos, ya que no estuvieron en pista ninguno de los dos pilotos del Gresini Racing. Fermín Aldeguer no recibió el apto médico tras su caída del viernes, mientras que Àlex Márquez decidió descansar en esta sesión para descansar, aun convaleciente de su grave caída en el GP de Catalunya.

Clasificación del GP de los Países Bajos 1. Jorge Martin (ESP/Aprilia Racing) 1:30.81 2. Ai Ogura (JPN/SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.011 3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) +0.033 4. Raul Fernandez (ESP/SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.103 5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) +0.118 6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.143 7. Marc Marquez (ESP/Ducati Lenovo Team) +0.319 8. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) +0.412 9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.504 10. Joan Mir (ESP/Honda HRC Castrol) +0.692 11. Enea Bastianini (ITA/Red Bull KTM Tech3) +0.792 12. Alex Marquez (ESP/BK8 Gresini Racing MotoGP) NC Q1 13. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 14. Diogo Moreira (BRA/Pro Honda LCR) 15. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 16. Alex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 17. Luca Marini (ITA/Honda HRC Castrol) 18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Yamaha MotoGP) 19. Maverick Viñales (ESP/Red Bull KTM Tech3) 20. Augusto Fernandez (ESP/Yamaha Factory Racing) 21. Cal Crutchlow (GBR/Castrol Honda LCR) 22. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Yamaha MotoGP)

Fuente: Sport