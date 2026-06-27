NATACIÓN
La neerlandesa Steenbergen establece un nuevo récord del mundo de los 100 libre
La neerlandesa se proclamó campeona del 'Trofeo Settecolli'
EFE
La neerlandesa Marrit Steenbergen estableció un nuevo récord del mundo de los 100 metros libre tras imponerse este sábado en la final del 'Trofeo Settecolli' de Roma con un crono de 51.68 segundos.
Steenbergen, vigente campeona del mundo, rebajó en 3 centésimas la anterior plusmarca universal, que estaba en posesión de la sueca Sarah Sjöström con tiempo de 51.71 segundos desde los Mundiales de Budapest de 2017.
Un nuevo récord del mundo que se sustentó en el espectacular segundo largo firmado por la neerlandesa, que completó los segundos cincuenta metros en un tiempo de 26.70 segundos.
Este registro permitió a Marrit Steenbergen, de 26 años, no sólo superar a la hongkonesa Siobhan Haughey, que era primera en el ecuador de la prueba, sino arrebatar también la plusmarca universal a la sueca Sjöström.
- El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”
- Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: 'Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz
- Tres fallecidos y tres heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos
- Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano
- El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
- El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación
- El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío
- Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias