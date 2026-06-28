Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El PP confía en que Juanma Moreno alcance la presidencia este jueves y Vox deja en vilo la investidura en AndalucíaEl mapa de los 400 apartamentos turísticos de SevillaÁlvaro, el único niño sevillano con la enfermedad ultrarara SPATA5El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su giraHuelga en Renfe: estos son los trenes que se cancelan este lunes 29 de junioLo Celso emociona al beticismo con su primer gol en un Mundial: "Es inolvidable"El Orgullo Andalucía toma las calles de Sevilla entre la reivindicación y la celebraciónLa amenaza de la ‘bacteria carnívora’ regresa a las playas españolasEste pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos
instagramlinkedin

Fútbol

Lo Celso emociona al beticismo con su primer gol en un Mundial: "Es inolvidable"

La selección argentina derrotó por 1-3 a Jordania y el centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, celebró su estreno goleador en una Copa del Mundo tras perderse la edición de 2022 por lesión

Argentina cierra la fase de grupos con otra victoria y un protagonista inesperado para el beticismo.

Argentina cierra la fase de grupos con otra victoria y un protagonista inesperado para el beticismo. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La selección argentina cerró este sábado la fase de grupos con una victoria por 1-3 frente a Jordania en Arlington (Texas). Uno de los grandes protagonistas fue Giovani Lo Celso, que marcó de falta su primer gol en un Mundial y expresó la emoción que sintió tras el encuentro.

"Una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable", afirmó el futbolista del Real Betis.

Lo Celso y Messi

El centrocampista explicó que también compartió con Lionel Messi una conversación durante el descanso sobre los lanzamientos de falta. Más tarde, el capitán argentino también anotó en una acción a balón parado.

"Fue una noche completa. Con Leo estuvimos hablando en el entretiempo del gol de tiro libre y después se le dio a él. Estamos felices por él", señaló.

Simeone y Lautaro

El delantero Giuliano Simeone también celebró la clasificación y aseguró que afrontó el partido con tranquilidad gracias a los consejos de su padre, Diego Pablo Simeone. "Me dijo mi papá que disfrutara, que sea yo mismo y confíe mucho en mí", explicó el atacante, que calificó como "única e inolvidable" la experiencia de disputar un Mundial con la selección argentina.

Por su parte, Lautaro Martínez destacó la importancia de volver a marcar en una Copa del Mundo y aseguró que había preparado el torneo tanto en el plano físico como mental.

Noticias relacionadas y más

El delantero del Inter pidió disfrutar del rendimiento colectivo del equipo tras superar la fase de grupos y elogió a Lionel Messi, del que afirmó de forma rotunda: "Es el más grande".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents