Lo Celso emociona al beticismo con su primer gol en un Mundial: "Es inolvidable"

La selección argentina cerró este sábado la fase de grupos con una victoria por 1-3 frente a Jordania en Arlington (Texas). Uno de los grandes protagonistas fue Giovani Lo Celso, que marcó de falta su primer gol en un Mundial y expresó la emoción que sintió tras el encuentro.

"Una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable", afirmó el futbolista del Real Betis.

Lo Celso y Messi

El centrocampista explicó que también compartió con Lionel Messi una conversación durante el descanso sobre los lanzamientos de falta. Más tarde, el capitán argentino también anotó en una acción a balón parado.

"Fue una noche completa. Con Leo estuvimos hablando en el entretiempo del gol de tiro libre y después se le dio a él. Estamos felices por él", señaló.

Simeone y Lautaro

El delantero Giuliano Simeone también celebró la clasificación y aseguró que afrontó el partido con tranquilidad gracias a los consejos de su padre, Diego Pablo Simeone. "Me dijo mi papá que disfrutara, que sea yo mismo y confíe mucho en mí", explicó el atacante, que calificó como "única e inolvidable" la experiencia de disputar un Mundial con la selección argentina.

Por su parte, Lautaro Martínez destacó la importancia de volver a marcar en una Copa del Mundo y aseguró que había preparado el torneo tanto en el plano físico como mental.

El delantero del Inter pidió disfrutar del rendimiento colectivo del equipo tras superar la fase de grupos y elogió a Lionel Messi, del que afirmó de forma rotunda: "Es el más grande".