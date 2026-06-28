Fútbol
Lo Celso emociona al beticismo con su primer gol en un Mundial: "Es inolvidable"
La selección argentina derrotó por 1-3 a Jordania y el centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, celebró su estreno goleador en una Copa del Mundo tras perderse la edición de 2022 por lesión
La selección argentina cerró este sábado la fase de grupos con una victoria por 1-3 frente a Jordania en Arlington (Texas). Uno de los grandes protagonistas fue Giovani Lo Celso, que marcó de falta su primer gol en un Mundial y expresó la emoción que sintió tras el encuentro.
"Una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable", afirmó el futbolista del Real Betis.
Lo Celso y Messi
El centrocampista explicó que también compartió con Lionel Messi una conversación durante el descanso sobre los lanzamientos de falta. Más tarde, el capitán argentino también anotó en una acción a balón parado.
"Fue una noche completa. Con Leo estuvimos hablando en el entretiempo del gol de tiro libre y después se le dio a él. Estamos felices por él", señaló.
Simeone y Lautaro
El delantero Giuliano Simeone también celebró la clasificación y aseguró que afrontó el partido con tranquilidad gracias a los consejos de su padre, Diego Pablo Simeone. "Me dijo mi papá que disfrutara, que sea yo mismo y confíe mucho en mí", explicó el atacante, que calificó como "única e inolvidable" la experiencia de disputar un Mundial con la selección argentina.
Por su parte, Lautaro Martínez destacó la importancia de volver a marcar en una Copa del Mundo y aseguró que había preparado el torneo tanto en el plano físico como mental.
El delantero del Inter pidió disfrutar del rendimiento colectivo del equipo tras superar la fase de grupos y elogió a Lionel Messi, del que afirmó de forma rotunda: "Es el más grande".
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