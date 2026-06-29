Barcelona convierte la salida del Tour de Francia 2026 en un gran espectáculo televisivo con la Sagrada Família como protagonista

Después de la histórica inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que supuso una enorme proyección internacional para Barcelona, la capital catalana quiere volver a promocionarse a nivel mundial aprovechando el Gran Départ del Tour de Francia 2026. Para ello, el ayuntamiento prepara una gran ceremonia que tendrá lugar este jueves, 2 de julio, que se retransmitirá en 190 países y que protagonizarán algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad.

Según ha informado el consistorio este lunes, el evento, que comenzará a las 18.30 horas, será un espectáculo concebido para televisión y destinado a una audiencia de millones de espectadores, que estará conducido por los periodistas Jordi Basté, Elisenda Pineda y Carlos de Andrés.

El Eixample como escenario

Con el eslogan "Barcelona abraza el Tour", la ceremonia consistirá en un recorrido entre el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família, que combinará deporte y música, danza, teatro, circo, ópera y cultura popular catalana.

Así, los 23 equipos participantes en el Tour de Francia saldrán de Sant Pau y recorrerán en bici la avenida Gaudí hasta llegar al escenario principal, situado frente a la fachada del templo de Antoni Gaudí, con la intención de que estos dos monumentos modernistas y la arquitectura del Eixample sean "parte de la escenografía y de la narrativa" del acto.

También lo será la cultura popular catalana. En este sentido, los organizadores ya han avanzado que las 'colles' de los Castellers de Vilafranca, los Castellers de Barcelona y los Castellers de la Sagrada Família protagonizarán uno de los momentos más importantes de la ceremonia.

Despliegue artístico

Asimismo, participarán artistas reconocidos a nivel catalán, como la cantante Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, la Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC), Doctor Prats, el Cor de Teatre, la coreógrafa Fàtima Campos, junto a bailarines de compañías de danza contemporánea, los artistas de circo Jessica Arpin e Yldor Llach y la Always Drinking Marching Band. La dirección artística correrá a cargo del dramaturgo Martí Torras Mayneris.

Valores de ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que, para ayudar en la organización del Gran Départ, más de 4.000 personas se han presentado voluntarias para colaborar en este gran evento deportivo.

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El consistorio subraya, además, que la ceremonia quiere proyectar una imagen de la ciudad asociada a valores como la diversidad, la convivencia, el esfuerzo y la capacidad de acoger grandes acontecimientos internacionales.

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