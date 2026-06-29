Tenis
Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill
El madrileño jugara su primer torneo en hierba como profesional
Redacción / EFE
Rafa Jódar, número 26 del ránking, aseguró que se encuentra al 100% para afrontar Wimbledon y recuperado de las molestias en el músculo abdominal que no le permitieron competir en Queen's ni en Eastbourne.
"Estoy al 100% para jugar. A dos días de empezar Queen's sentí unas molestias y me hice una resonancia. La mejor opción era parar y me volví a España donde estuve una semana con mi fisioterapeuta y con el médico de la Federación Española de Tenis y me ayudo mucho. Llegué aquí el lunes para tener unos días de adaptación en hierba y ha sido una decisión acertada", expresó el tenista en el día de medios de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se juega sobre hierba.
"Me estoy intentando adaptar de la mejor manera posible. No hay muchas semanas al año que jugamos en esta superficie y eso se nota. No he podido jugar ningún torneo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. La preparación ha sido buena y estoy satisfecho con el nivel de los entrenamientos. He puesto todo lo que está en mi mano para que todo fuera bien", añadió.
Jódar, de 19 años, jugara su primer torneo en hierba como profesional y debutará este lunes ante el británico Felix Gill, que accedió a al cuadro principal gracias a una invitación.
- El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su gira
- Alexis Morante, director de 'La más grande', serie sobre Rocío Jurado: 'No he tenido líneas rojas con Rocío Carrasco
- La pequeña pedanía de Sevilla con menos de 200 habitantes que celebra su feria este fin de semana con atracciones, juegos populares y jornadas gastronómicas: programación y horarios
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 27 de junio de 2026
- Huelga en Renfe: estos son los trenes que se cancelan este lunes 29 de junio
- El primer buffet libre de tapas de Sevilla sirve platos caseros ilimitados desde 12 euros: ofrece pescado frito, guisos y cocina asiática
- Un pueblo de Sevilla monta una deslizadera acuática gigante de 100 metros para dar la bienvenida al verano
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 28 de junio de 2026