Estas serán las dos fechas del derbi sevillano en LaLiga EA Sports 2026/27

El Gran Derbi es una de las fechas marcadas a fuego en el calendario para todos los sevillanos y los aficionados de Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, así como para el resto de amantes del fútbol de LaLiga EA Sports. Dos encuentros cada temporada en el que la capital andaluza se paraliza y dos semanas previas en las que el partido marca cada conversación.

Esta temporada arrancará el fin de semana del 16 de agosto con la primera jornada del campeonato español y finalizará el fin de semana del 30 de mayo, fechas muy similares a las manejadas en la campaña que recién ha terminado.

El Real Betis Balompié afronta una temporada inmerso en tres competiciones. Tras terminar en quinta posición, los de Manuel Pellegrini jugarán la fase de grupos de la Champions League esta campaña 26/27 en la que buscarán clasificar a Europa vía liga nuevamente.

El Sevilla FC, por su parte, afronta un campeonato con cambios en el área deportiva. José Ignacio Navarro será el encargado de la dirección deportiva y Luis García Plaza, tras salvar al equipo con un punto de margen sobre el descenso, será el entrenador que busque con los nervionenses pasar esta temporada menos apuros que las pasadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27 Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

¿Cuándo se juega el derbi Sevilla- Betis y Betis-Sevilla?

El Sevilla FC y el Real Betis Balompié ya han conocido su calendario para la temporada 2026/27. El Betis abrirá la temporada a domicilio contra el Valencia en Mestalla y el Sevilla lo hará en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Rayo Vallecano.

Una de las fechas más importantes entre ambos equipos es el derbi sevillano. El encuentro entre Sevilla y Betis, de la jornada 13 de LALIGA 2026/27, se jugará el fin de semana del 22 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La vuelta tendrá lugar en el estadio de La Cartuja el día 7 de febrero en la jornada 23.

Estas serán las dos fechas del derbi sevillano en LaLiga EA Sports 2026/27 / RFEF

Fechas claves del calendario de Liga en el Betis

Valencia CF - Real Betis Balompié: Jornada 1, 15-16 de agosto.

Sevilla FC - Real Betis: Jornada 13, 22 de noviembre.

Real Betis Balompié - Sevilla FC: Jornada 23, 7 de febrero.

Deportivo Alavés - Real Betis Balompié: Jornada 31 (Retro) 11 de abril .

. Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: Jornada 38. 30 de mayo.

Fechas claves del calendario de Liga en el Sevilla

Sevilla FC - Rayo Vallecano: Jornada 1, 15-16 de agosto.

Sevilla FC - Real Betis: Jornada 13, 22 de noviembre.

Real Betis Balompié - Sevilla FC: Jornada 23, 7 de febrero.

Sevilla FC-Deportivo de La Coruña: Jornada 31 (Retro) 11 de abril .

. Malaga CF - Sevilla FC: Jornada 38. 30 de mayo.

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