Fútbol
Directo | La RFEF presenta los calendarios de la próxima temporada
Los aficionados podrán saber el orden de las jornadas y marcar en el calendario aquellos partidos más importantes del año
EP
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprovecha este martes para celebrar a partir de las 20.00, el sorteo de los calendarios de las nueve competiciones nacionales, de fútbol y fútbol sala, para la próxima temporada 2026-27.
La 'Plaza Selección' ubicada en la Plaza Colón de Madrid acoge los sorteos de los diferentes calendarios de las competiciones que organiza la RFEF y que se conocerán de forma pública y simultánea.
Desde ese momento, los aficionados podrán saber el orden de las jornadas y marcar en el calendario aquellos partidos más importantes del año, como El Clásico, los derbis autonómicos y de ciudad, y el primer y último partido de la campaña.
Además, a partir de las 12.00 horas, la Real Federación Española ha celebrado su Asamblea General Ordinaria.
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha acogido la celebración de la Asamblea General Ordinaria del organismo, bajo la presidencia de Rafael Louzán, para efectuar el balance de la temporada pasada y un orden del día que incluirá las votaciones relacionadas con la gestión federativa como la situación financiera.
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