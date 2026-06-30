Fin a una era: Yamaha anuncia el adiós de Quartararo y Rins

Lo que era un secreto a voces ya es una realidad. El mercado de 2027 de MotoGP va despejando más incógnitas y se ha oficializado la salida de Fabio Quartararo y Álex Rins de Yamaha. De esta manera, se da paso a dos nuevos integrantes dentro de la fábrica nipona, que a falta de una confirmación oficial serán Jorge Martín y Ai Ogura.

Yamaha anunció este martes por la mañana que pone fin a su colaboración con sus dos pilotos oficiales a finales de 2026. "Yamaha Motor Co., Ltd. anuncia que Fabio Quartararo y Álex Rins finalizarán su colaboración con el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP al término de la temporada 2026 de MotoGP", reza el comunicado emitido por la fábrica.

Se trata del final de era en una de las relaciones más longevas de la parrila actual, puesto que 'El Diablo' se unió al proyecto en su debut en la categoría reina, ocho cursos atrás. "Quartararo se unió al proyecto Yamaha Factory Racing MotoGP en 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los talentos más destacados del deporte. Su paso por Yamaha se ha visto marcado por 11 victorias, 32 podios y, como máximo logro, la conquista del título mundial de MotoGP en 2021", dice el escrito.

Por su parte, el catalán recaló en las filas del box azul tres temporadas atrás, en el momento más crítico de la fábrica de Iwata en años. Además, las lesiones no lo han respetado. "Rins se unió al equipo Monster Energy Yamaha MotoGP en 2024, aportando una vasta experiencia y una probada capacidad ganadora. A lo largo de su tiempo con Yamaha, ha contribuido con su experiencia y determinación, impulsando el desarrollo de la moto y fortaleciendo el rendimiento general del equipo", dice el fabricante.

Aún queda todo un curso por delante, por lo que el comunicado apunta que "Yamaha y ambos pilotos seguirán comprometidos con el objetivo común de lograr los mejores resultados posibles hasta el final de la temporada 2026". Yamaha expresa su sincero agradecimiento a Quartararo y Rins por su dedicación, profesionalismo y logros, y les desea lo mejor en sus futuros proyectos", concluye la nota oficial emitida por el fabricante de Iwata.

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En cuanto al futuro del dorsal '20', es cuestión de tiempo que Honda anuncie su fichaje. Se espera que comparta box en el equipo oficial o con David Alonso o con Diogo Moreira, ahora en el equipo LCR.

Fuente: Sport