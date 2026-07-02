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Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

El partido se reanuda con 2 sets a 1 a favor del asturiano y 2-1 para el madrileño en el cuarto

Rafael Jódar.

Rafael Jódar. / EFE

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EP

BARCELONA

El duelo español entre los tenistas Rafael Jódar y Pablo Carreño, que no se pudo terminar este miércoles por falta de luz, se reanudará este jueves a partir de las 13.30 para decidir su billete para la tercera ronda de Wimbledon 2026.

Transmisión en directo del partido de tenis entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon.

De momento, el resultado es 6-3, 3-6, 6-0, 1-2, para el asturiano. Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.

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Por otro lado, Davidovich fue el gran protagonista del día con una exhibición de autoridad para derrotar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 20 minutos y clasificarse para tercera ronda, en la que se medirá a otro húngaro, Marton Fucsovics --que ganó al estadounidense Learner Tien--.

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