El inicio de la ronda francesa
Paren máquinas: las estrellas del Tour ruedan por Barcelona
Esta es la historia de dos cicloturistas que cumplieron el sueño de pedalear por las carreteras cercanas a la capital catalana junto a estrellas de hoy (Vingegaard o Evenepoel) o del pasado más reciente (Valverde y Perico)
Cogió la bici, la que cuida como si fuera una criatura. Decía, el protagonista de esta historia, que un día se dejó las ruedas -y no eran ruedas cualquieras- en la calle cargando la bicicleta en el maletero del coche. Tuvo que llamar a un vecino, para que se las guardara. El fin de semana se lo pasó andando por el monte porque una bici sin ruedas es como una lata de sardinas sin pescado en el interior.
No vamos a revelar el nombre del protagonista. Sólo que este viernes se pidió libre en el trabajo y llamó al grupo de amigos, los que llevan intercambiándose mensajes en comunidades cicloturistas de WhatsApp, los que informan si han visto a Pogacar en esta carretera y dónde duerme Vingegaard, y los que se apostan frente a la entrada de los hoteles para salir en bici con ellos.
Imaginación al poder
¿Se imaginan poder entrenar con Lamine? Eso se puede hacer en ciclismo. Si eres un cicloturista preparado, te enganchas a la rueda de la figura y la aguantas -más bien poco- en las cuestas de Begues, por poner un ejemplo. Llegaron al hotel de Pogacar, junto a la playa de Castelldefels. “El parque automovilístico del UAE es impresionante”, cuenta el protagonista de la historia, que había quedado con un amigo. ¿Creían que estarían solos? Qué va. “Por lo menos había 30 ciclistas esperando a Pogacar y compañía”. De ahí la comparación con Lamine, cumplieron el objetivo y se fueron a la estela del UAE hasta que el ritmo de los profesionales los dejó fuera de combate.
La carretera de Begues era un hervidero, un Tour en Catalunya. Unos iban para arriba y otros para abajo y los cicloturistas decidieron buscar la ruta hacia Olesa de Bonesvalls, por donde pasará la carrera, donde se esconde un muro que todos querían conocer. Todos, incluido Vingegaard, que pasó la primera vez en camiseta, sin el ‘maillot’ del Visma, el que se colocó al coronar el repecho, donde estaba el coche del equipo y donde se encontraban también los auxiliares del EF. Habían perdido a Richard Carapaz. ¿Dónde narices se había metido el corredor ecuatoriano?
Fotos y más fotos
Vingegaard se hacía fotos, se vestía correctamente y miraba de reojo a los adversarios del Red Bull, léanse los nombres de Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, que pasaban por allí. Todos se habían citado en el mismo lugar, todos a su rollo y los cicloturistas más felices que un niño con zapatos nuevos.
Algo más lejos se encontraba con su bici un vecino de Sitges, neerlandés de nacimiento. También había salido a pedalear con la esperanza de cruzarse con alguna estrella del Tour, porque el Tour pasa por su población de adopción; la gran fiesta de la bici en la ruta entre Tarragona y Barcelona de este domingo.
Regresaba a casa creyendo que no había tenido suerte cuando de repente divisó a un grupo de corredores perfectamente vestido con el uniforme del Movistar. No eran los profesionales, sino un pelotón de clientes de Telefónica a los que acompañaban, dos nombres ilustres, nada menos que Pedro Delgado y Alejandro Valverde.
Se saludaron porque se conocen y, típico de Perico, cuando llegó el repecho le dijo al vecino de Sitges: “¿Por qué no atacas a Alejandro?”. Mordió el anzuelo y se llegó al final de la cuesta. Dejaremos para una segunda temporada el desenlace, aunque no habrá que esperar tanto para conocer la identidad del que llegó primero como el enigma de quién entregó el bidón en el Tour de 1949, en una de las más famosas fotos de la historia del ciclismo. Sucedió en el Galibier. ¿Fue Coppi a Bartali o la revés? 77 años después todavía no se sabe.
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Fuente: El Periódico
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