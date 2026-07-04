Ciclismo
La etapa 1 del Tour de Francia 2026, en directo
La edición comienza este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros entre Barcelona y Montjuïc, una especialidad que no inauguraba el Tour desde 1971
Redacción
La 113ª edición del Tour de Francia, que se disputa del 4 al 26 de julio, arranca este sábado por primera vez en Barcelona con una histórica 'Grand Départ' que lleva el mayor escaparate del ciclismo mundial a Cataluña antes de un recorrido de 3.320,7 kilómetros que irá endureciéndose con el paso de los días hasta desembocar en unos Alpes decisivos, con un inédito doble paso consecutivo por el mítico Alpe d'Huez antes del tradicional desenlace en los Campos Elíseos de París.
Es la vigésimo séptima salida del Tour desde Francia y la tercera desde España, después de San Sebastián (1992) y Bilbao (2023), con una Gran Salida íntegramente catalana formada por tres etapas que recorrerán Barcelona, Tarragona y Granollers antes de cruzar la frontera francesa.
La carrera comienza este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros entre Barcelona y Montjuïc, una especialidad que no inauguraba el Tour desde 1971. El recorrido llevará al pelotón desde el Fòrum hasta la montaña olímpica, en un final exigente donde los mejores podrán adelantarse al grueso del equipo --tiempos individuales--, pasando junto a iconos como la Sagrada Família.
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