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Las hermanas Venus y Serena Williams renuncian al dobles en Wimbledon: "Me rompe el corazón tener que retirarme"

Las molestias en la rodilla de Serena evitan el retorno de las estadounidenses, que no compiten juntas desde 2022.

Serena y Venus Williams, durante un partido.

Serena y Venus Williams, durante un partido.

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Redacción

Barcelona

Venus y Serena Williams han anunciado su retirada del torneo de dobles de Wimbledon, en el que iban a debutar este sábado, por la dolencia en la rodilla derecha que sufrió días atrás la segunda, ganadora de 23 Grand Slam, en su partido del cuadro individual, al que regresó cuatro años después de haberse retirado.

"Me duele mucho tener que retirarme de la competición de dobles. Me rompe el corazón", escribió Serena en la publicación de Instagram. "Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo que pude, pero lamentablemente mi rodilla aún no está lista para competir".

Invitación especial

La decisión se produce cuatro días después de que Serena se resintiera de la rodilla al final del primer set contra Maya Joint en su primer partido individual en casi cuatro años y que la australiana ganó por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

Las hermanas Williams, seis veces campeonas de dobles en el All England Club y 14 veces ganadoras de Grand Slam, con 46 años Venus y 44 Serena, tenían previsto enfrentarse a la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio, en la primera ronda del sábado.

Tras recibir una invitación especial, Serena y Venus estaban programadas para jugar su primer partido de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, el mismo torneo en el que Serena jugó su último partido individual antes de la derrota del martes en la primera ronda de Wimbledon.

Con Mboko y Muchova

En la preparación para Wimbledon, Serena compitió junto a la canadiense Victoria Mboko en Queen's y con la checa Karolina Muchova en Berlín, en sus primeros partidos desde su regreso.

Serena no ha revelado en qué torneos planea competir próximamente y Venus, quien perdió en dobles mixtos el viernes, participará en el WTA 500 de Washington y en el WTA 1000 de Toronto, ambos como invitada especial.

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Sierra y Osorio se enfrentarán ahora a la pareja formada por la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee , quienes reemplazan a las hermanas Williams en la primera ronda del torneo.

Fuente: El Periódico

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