Ciclismo
La etapa 2 del Tour de Francia, en directo
El pelotón recorrerá un trazado de media montaña de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, en una etapa que promete ofrecer el primer gran espectáculo para los aspirantes a la clasificación general
Redacción
El Tour de Francia 2026 afronta este domingo 5 de julio su segunda jornada, después de que la contrarreloj por equipos inaugurara la carrera y repartiera el primer maillot amarillo para el ciclista danés Jonas Vingegaard.
El pelotón recorrerá un trazado de media montaña de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, en una etapa que promete ofrecer el primer gran espectáculo para los aspirantes a la clasificación general. El recorrido acumula cerca de 2.500 metros de desnivel positivo e incluye cuatro puertos puntuables, entre ellos uno de segunda categoría.
Los ciclistas deberán afrontar en tres ocasiones la exigente subida al Castell de Montjuïc, un repecho de 1,6 kilómetros con rampas que alcanzan el 13%, un escenario ideal para los ataques y que podría provocar las primeras diferencias entre los favoritos.
La llegada a la Ciudad Condal pondrá el broche a una jornada que se presenta mucho más selectiva que la inaugural y que puede empezar a marcar la lucha por el maillot amarillo en esta edición de la Grande Boucle.
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