España-Portugal, en directo | Última hora del partido de octavos de final del Mundial

Portugal y España se ven las caras este lunes en Dallas por un puesto en cuartos de final. El sueño del primer Mundial de Cristiano se enfrenta a la solidez defensiva de la selección española, sin goles encajados en los cuatro partidos del torneo hasta la fecha. Eso sí, le llega un reto mayor, la única selección que ha arrebatado un título a los de Luis de la Fuente.

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"Lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros que nosotros de ellos" De la Fuente explicó cuál es la idea frente a la selección dirigida por Roberto Martínez. "Lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros que nosotros de ellos", resumió ante los medios.

El nivel mostrado hasta ahora "no da para ganar el Mundial" Luis de la Fuente dejó claro en rueda de prensa que su equipo se toma el partido como lo que es, una final. Si bien admitió que el nivel mostrado hasta ahora "no da para ganar el Mundial", el técnico está convencido de que los suyos se encuentran en plena progresión. "Soy tan optimista y tengo tanta fe en estos futbolistas que creo que estamos en margen de mejorar", señaló.

Nuno Mendes y Rafael Leao, amenazas portuguesas La banda izquierda de Portugal, con Nuno Mendes y Rafael Leao, será la principal amenaza para España. Por ese flanco llegan la mayoría de ataque de Portugal, por lo que Laporte, Cubarsí, Porro y compañía deberán mantenerse muy atentos sin descuidar el área, donde se las verán con Cristiano.

A la espera de un once que parece definido Tras cuatro encuentros, parece que el seleccionador español ya ha dado con su once de gala para tratar de alzarse con la segunda estrella. El extremeño Pedro Porro parece haber ganado la partida a Marcos Llorente en el lateral derecho, especialmente por su buena conexión con Lamine Yamal. Por otro lado, la entrada de Dani Olmo en el once parece clave para aportar a España frescura por dentro y último pase. Si no hay sorpresas, ambos deberían ser titulares en estos octavos de final.

España tendrá que mejorar en Dallas Aunque España mejoró su imagen frente a Austria, los de Luis de la Fuente necesitarán exprimir todo su potencial para doblegar a Portugal, una selección de pripmer nivel. Así lo reconoció el guardamenta español, Unai Simón, que señaló en rueda de prensa que el equipo necesita acercarse al nivel de la última Eurocopa para lograr pasar a las rondas finales: "Ese torneo fue bastante completo, llevado a la perfección. Tener ese objetivo siempre es bueno. Para ganar a Portugal tenemos que tener ese nivel".

El gran duelo ibérico En la rueda de prensa previa al encuentro, Cristiano Ronaldo admitió que le hubiese gustado encontrarse con España más adelante en el torneo. No es para menos, ya que 'La Roja' ya mandó a casa al portugués en el Mundial de Sudáfrica o en la Eurocopa de 2012. Eso sí, los lusos cuentan con un buen precedente, ya que fueron capaces de vencer al combinado español en la final de la última Liga de Naciones.