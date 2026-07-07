FÚTBOL
La injerencia de Donald Trump puede dejar a España sin la final del Mundial: "Quiere que sea en Marruecos"
La Real Federación Española de Fútbol teme que Donald Trump presione para que la final del Mundial 2030 se dispute en Marruecos y no en España.
María Bas
La injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mundo del fútbol puede ir más allá de todo lo que está acontenciendo en el Mundial 2026, que organizan el país americano junto con México y Canadá. Y esa intromisión puede afectar directamente al torneo de 2030 que debe jugarse en España, Portugal y Marruecos.
Y es que si una llamada de Trump a Infantino, presidente de FIFA, provocó la suspensión de la sanción impuesta al delantero estrella y goleador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun -expulsado ante Bosnia por una entrada durísima-, permitiendo que jugara el partido de octavos de final ante Bélgica, otra petición/sugerencia de Trump, poco amigo de España por cuestiones políticas, podría tener mucho peso en la decisión final sobre el Mundial 2030.
Así, parece que existe cierto temor entre la delegación de la Real Federación Española de Fútbol desplazada al mundial en curso sobre lo que puede determinarse de cara al próximo campeonato, donde España es organizadora, junto con Marruecos y Portugal.
La instalación del IBC
En este sentido, una de las joyas de la corona del Mundial 2030 será la final, pero también donde se instala el Centro Internacional de Radio y Televisión, conocido como IBC. Allí es donde se concentran la mayor parte de los periodistas desplazados a cubrir el mundial y su ubicación da mayor notoriedad al país que lo alberga.
En cuanto a la final, 'El Partidazo de la COPE' informaba anoche que en la RFEF cunde “cierto temor” en que la final del próximo Mundial no se dispute en el Santiago Bernabeu, como pelea la delegación española, sino en Casablanca. "Existe el temor de que Donald Trump quiere que sea la final del Mundial 2030 en Marruecos", informó Juanma Castaño. De hecho, el propio medio aseguraba que la federación quiere vincular el IBC a la final, ambas en la capital de España.
En este sentido, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, mostraba su "confianza plena" para que la final del Mundial 2030 se celebre en España. “No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No puede haber ninguna duda de que España debe albergarla, porque este Mundial nace en España, entre España y Portugal, y Marruecos se incorpora después”, puntualizó Louzán en la Cadena SER.
Cabe recordar que el Nou Mestalla será una de las sedes españolas del Mundial 2030. La intención del Valencia es que el estadio entre en funcionamiento el próximo verano con lo que estaría disponible para la cita mundialista.
Fuente: Levante - EMV
- El refugio de Carlos Herrera en uno de los pueblos costeros más famosos de Cádiz: una casa de tres plantas con un espectacular jardín y camas balinesas junto a la playa
- La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa
- Continúa la polémica por el tranvibús y los cambios de Tussam en Sevilla Este: el PSOE exige a José Luis Sanz que paralice el nuevo plan de movilidad
- El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
- Gavira sienta las bases de la vicepresidencia de Vox en la Junta de Andalucía: “Empieza una nueva era, el Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante”
- Ramón Alarcón llega a Sevilla en AVE desde Madrid tras tratar la vuelta de Dani Ceballos al Betis: “No podemos dar información del mercado, trabajamos en muchas opciones”
- Una de las piscinas más baratas de Sevilla, a solo 20 minutos de la capital: un paraíso veraniego disponible desde un euro
- Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad