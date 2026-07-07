Marc Márquez regresa a su jardín para relanzar su candidatura al título

Ha llegado la hora de la verdad. MotoGP aterriza este fin de semana en la cita que más expectación genera entre los seguidores de Marc Márquez, su circuito fetiche, su jardín particular... el emblemático Sachsenring, donde tantos éxitos ha cosechado a lo largo de su aterrizaje en el mundial de motociclismo.

El trazado de 3.760 metros, compuesto por 3 curvas hacia la derecha y 10 hacia la izquierda, reúne todo aquello que le encanta al catalán: es revirado, corto, en el sentido contrario a las agujas del reloj y con más predominio de curvas a izquierdas, algo que tradicionalmente se ha convertido en su marca personal y que agradecerá especialmente tras volver después de su doble intervención de hombro y pie derechos.

Marc Márquez el pasado curso, en el circuito de Sachsenring / Filip Singer / EFE

En territorio alemán ha ganado un total de 12 veces, 9 en la categoría reina. De hecho, es donde más victorias ha logrado, justo por delante del Circuito de las Américas (COTA) de Texas, donde ha logrado un total de siete en la categoría reina.

Una de sus victorias más destacadas en Alemania fue la del 2021, en pleno declive de Honda y tras regresar de la lesión más grave de su trayectoria profesional. Se reencontró con la victoria en su pista favorita el pasado curso, cita en la que compartió podio con su hermano Àlex y con Pecco Bagnaia. Tampoco se puede olvidar la de 2025, el primer triunfo con el Ducati Lenovo, donde fue el más rápido el sábado para llevarse la 'pole' antes de sumar 37 puntos el terminar el fin de semana.

Marc Márquez celebrando su victoria con el Repsol Honda en Alemania, en 2019 / AFP

12 citas y 444 puntos en juego

Se trata de una estragia que seguro tratará de replicar este curso, especialmente, en un momento tan crucial de la temporada. El catalán, que llegó a estar a 102 en su lucha por el título antes de la cita en Mugello, se encuentra actualmente a 40 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi, con 12 citas por delante y 444 puntos en juego.

"El año pasado gané en Sachsenring, pero también lo hice en muchas carreras, gané siete seguidas. Así que creo que es un circuito que me gusta, que se adapta bastante bien a mi estilo y ya veremos. Intentaremos trabajar bien durante el fin de semana y, sobre todo, luchar por el podio", advirtió el '93' el pasado fin de semana en la World Ducati Week 2026, ante los micrófonos de 'Sky Sport'.

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Tras semanas de perfil bajo, el nueve veces campeón empieza a no esconderse. "La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico en verano. Las vacaciones este año serán más cortas para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", sentenciaba.

Fuente: Sport