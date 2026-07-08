La gimnasta sevillana Ana Pérez anuncia su retirada tras 22 años de carrera: "He buscado mil excusas para quedarme un poquito más; estoy cansada de luchar contra mí misma"

"Siendo sincera, estoy cansada de luchar contra mí misma". Con esa frase, publicada en su cuenta de Instagram, anunció Ana Pérez el final de una etapa que arrancó hace 22 años "entre magnesia y colchonetas". La sevillana cuelga el maillot tras disputar dos Juegos Olímpicos, Río 2016 y París 2024, además de seis campeonatos del mundo y siete de Europa, y de proclamarse campeona de España absoluta en seis ocasiones.

Con apenas 16 años, en 2014, Ana Pérez dejó Sevilla para instalarse en el CAR de Madrid y formarse en la élite nacional. Desde entonces, integrada en el equipo absoluto, sumó medallas en Copas del Mundo y se clasificó para finales de Campeonatos de Europa y Mundiales. "He buscado mil excusas para quedarme un poquito más. Pero, a pesar de eso, siempre hay un momento en el que hay que marcharse de aquí", escribió la gimnasta, que reconoció haber tomado "una decisión difícil", aunque afirma vivirla "desde la paz y la tranquilidad" de saber que siempre dio todo de sí misma, "a veces incluso lo que no tenía".

La carrera de Ana Pérez ha estado marcada por las lesiones

La trayectoria de Pérez estuvo condicionada por las lesiones. Pese a estar clasificada, no pudo competir en los Juegos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia) tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y una lesión en el empeine izquierdo que la obligaron a pasar dos veces por el quirófano. Después de París 2024 tuvo que operarse de una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, lesión que le impidió retomar la competición.

"Ha sido un trayecto lleno de apredizaje, caídas y victorias": una despedida emocionada de la gimnasta

En su mensaje, la gimnasta recordó el "trayecto lleno de mucho aprendizaje, caídas, superación y victorias" y quiso agradecer a quienes formaron parte de esa "aventura": a los que estuvieron desde el principio, a los que le enseñaron algo antes de irse y a los que se quedaron "convirtiéndose en familia".

"Me voy de un sitio que me sirvió de brújula en los momentos en los que no me encontraba. Me hizo sentir valiente, capaz, poderosa, parte de algo y me atrevería a decir que a ratos omnipotente", señaló la sevillana, que admitió no sentirse cómoda con las despedidas: "He intentado escribir las palabras perfectas muchas veces, pero supongo que cuando es la hora de decir adiós a aquello que amas... las palabras perfectas no existen". Y cerró: "Gracias, gimnasia, por convertirme en la persona que soy hoy".