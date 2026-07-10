MUNDIAL 2026
El 1x1 de España contra Bélgica al descanso
De la Fuente le dio la titularidad a Fabián en lugar de Pedri, goleador ante el cuadro belga, que empató por medio de De Ketelaere
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De la Fuente optó por dejar a Pedri en el banquillo. En su lugar dio entrada a Fabián en la base de la jugada para formar pareja con Rodri. Los tres jugaron en el primer partido frente a Cabo Verde, selección que le dio el primer susto a la selección en este Mundial. A partir de ahí, el mediocampista del PSG fue suplente frente a la pareja de Pedri y Fabián, autor del gol contra Bélgica. De Ketelaere anotó el tanto del empate.
Fuente: Sport
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