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MUNDIAL 2026

España y Bélgica guardan un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Almería

El homenaje ha tenido lugar antes del pitido inicial del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026, en recuerdo de las víctimas del devastador incendio de Los Gallardos

Minuto de silencio antes del inicio del partido ante Bélgica

Minuto de silencio antes del inicio del partido ante Bélgica / RFEF

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Sergi Pérez Estévez

El encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica ha comenzado con un emotivo homenaje a las víctimas del devastador incendio forestal de Los Gallardos (Almería). Ambas selecciones han guardado un minuto de silencio antes del pitido inicial en honor a las víctimas.

El gesto llega en un momento de profunda conmoción por el incendio declarado el jueves en la provincia almeriense, que deja por el momento un balance provisional de 12 fallecidos y al menos 23 personas desaparecidas, convirtiéndose en uno de los fuegos más mortíferos de las últimas décadas en España.

10/07/2026 El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización que señala que siguen trabajando para analizar si puede haber más víctimas. SOCIEDAD Europa Press

10/07/2026 El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización que señala que siguen trabajando para analizar si puede haber más víctimas. SOCIEDAD Europa Press / Europa Press / Europa Press

El fútbol se vuelca con Almería

Según han informado la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, la mayoría de las víctimas mortales son ciudadanos extranjeros, varios de ellos de nacionalidad británica, que se encontraban en zonas residenciales y turísticas del entorno de Los Gallardos y la pedanía de Bédar.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del incendio podría estar en la caída de un cable del tendido eléctrico. Las altas temperaturas, cercanas a los 40 grados, y el fuerte viento habrían favorecido una propagación extremadamente rápida de las llamas. Varias personas quedaron atrapadas durante la evacuación y otras fallecieron mientras trataban de escapar del fuego.

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Antes de que empezara a rodar el balón en Los Ángeles, el Mundial ha vivido un momento de recuerdo y solidaridad con las víctimas y sus familias en uno de los mayores escenarios deportivos del planeta.

Fuente: Sport

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