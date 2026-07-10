GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

El emblemático trazado de Montmeló dejará por unos días el rugido de los motores para convertirse en el mayor punto de encuentro nacional de los deportes urbanos y de aventura, con una programación continua que combinará competiciones internacionales, pruebas populares, exhibiciones, actividades infantiles y espacios de entretenimiento.

La programación arrancará desde primera hora de la mañana y se extenderá hasta la noche con actividad ininterrumpida en los diferentes espacios del recinto. A lo largo del fin de semana se desarrollarán algunas de las competiciones más importantes del calendario nacional e internacional, entre ellas el Campeonato de Europa de Boulder, una prueba de la World Climbing Europe Series Speed, los Campeonatos de España de Skateboarding Street y Vert, Roller Freestyle Street y Vert, Scooter Street, así como otras pruebas deportivas que convertirán el Circuit en un auténtico escaparate de los deportes urbanos.

Pero GRAVITEO va mucho más allá de la competición. Uno de los grandes atractivos del festival será precisamente su capacidad para ofrecer propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Los visitantes encontrarán un recinto completamente dinamizado con actividades participativas, exhibiciones deportivas, zonas de descanso, espacios gastronómicos y una intensa programación musical que acompañará la experiencia durante toda la jornada. Las sesiones de DJ crearán una atmósfera propia de un gran festival al aire libre, mientras las diferentes áreas del Circuit ofrecerán un flujo constante de actividades para que siempre haya algo que descubrir.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Las familias tendrán también un papel protagonista. El festival contará con propuestas específicas para los más pequeños, que podrán disfrutar de actividades infantiles, talleres y espacios diseñados para acercarles de una forma divertida al deporte y a los valores asociados a la actividad física, la creatividad y la vida al aire libre. El objetivo de la organización es que GRAVITEO sea una experiencia compartida, en la que tanto deportistas como acompañantes encuentren múltiples opciones para disfrutar del evento durante todo el día.

El programa infantil de Skate Series 2026 acerca la cultura skater a niños, niñas y jóvenes. Combina deporte, creatividad y actividades familiares en un entorno seguro. El taller de iniciación al skate permite aprender equilibrio, impulso y frenada. Las propuestas manuales incluyen decorar mini skates y construir tablas de cartón. También se plantean marcos de fotos con estética skater como recuerdo del evento. El pintacaras y los tatuajes temporales aportan un ambiente lúdico y festivo. El taller de graffiti introduce a los participantes en el arte urbano, que fomentan la creatividad, la sostenibilidad y la participación y además favorecen la convivencia entre familias, público y participantes.

El recinto incorporará además una amplia zona de restauración con diferentes propuestas gastronómicas para todos los gustos, pensadas para que el público pueda pasar la jornada completa sin salir del festival. A ello se sumarán espacios de ocio y descanso distribuidos por el Circuit, configurando un ambiente propio de un gran evento experiencial donde el deporte convive con la música, la gastronomía y la cultura urbana.

Graviteo / Cedida

Otro de los pilares de esta primera edición serán las experiencias impulsadas por las marcas patrocinadoras. Lejos de limitarse a una presencia expositiva, las firmas colaboradoras propondrán actividades participativas que invitarán al público a descubrir nuevas experiencias y a interactuar con el festival de una manera diferente. Entre ellas destacan el sorteo de un viaje, un exclusivo test drive organizado por una reconocida marca de automóviles de alta gama, una zona especialmente dedicada a la música con DJs y numerosas activaciones repartidas por el recinto que sorprenderán a los asistentes durante todo el fin de semana. Estas propuestas contribuirán a convertir GRAVITEO en un espacio vivo, dinámico y en constante movimiento, donde el entretenimiento irá mucho más allá de las competiciones deportivas. La presencia de algunos de los mayores referentes internacionales del deporte urbano y de aventura será otro de los grandes reclamos del festival. Entre ellos destaca Chris Sharma, considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la escalada deportiva y referente mundial para varias generaciones de escaladores. Su participación aportará un enorme atractivo a una programación que reunirá a algunos de los mejores especialistas de diferentes disciplinas y permitirá al público disfrutar muy de cerca de deportistas que han contribuido a impulsar estas modalidades en todo el mundo.

Chris Sharma / PI STUDIO | Xavier Amado

Junto a Sharma también participarán destacados atletas nacionales e internacionales que competirán en las distintas pruebas del programa, ofreciendo un espectáculo deportivo del máximo nivel. La combinación de competiciones oficiales, exhibiciones y presencia de grandes figuras convierte a GRAVITEO en una oportunidad única para acercar el deporte de élite al gran público en un formato abierto y accesible. Además de su dimensión deportiva y de ocio, GRAVITEO tendrá también una importante vertiente profesional. El festival acogerá diferentes encuentros entre representantes del sector y entidades vinculadas al deporte urbano y la escalada. Entre ellos destaca el encuentro anual de atletas de World Climbing Europe, una cita que reunirá a deportistas de la disciplina y que contará con la participación de la reconocida especialista Lisa Hassig junto al propio Chris Sharma. Este espacio reforzará el carácter internacional del evento y consolidará al festival como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias, conocimiento e innovación dentro del ámbito de la escalada y los deportes urbanos.

Un festival pensado para disfrutar con el máximo confort

La organización ha diseñado un recinto preparado para el verano, pensado para que público y deportistas vivan la experiencia del festival con la máxima comodidad durante los tres días de competición. Para ello, se reforzarán los servicios e infraestructuras con amplias zonas de sombra, espacios de descanso y diferentes puntos de refresco distribuidos por todo el recinto. Frente a las principales áreas deportivas se instalarán más de 1.000 m² de sombra, con 700 m² en la zona de escalada de velocidad y búlder, 200 m² en Street y 100 m² junto a Vertical, permitiendo seguir las competiciones con mayor confort. La zona de food trucks también contará con espacios sombreados, mientras que el restaurante de Aramark ofrecerá un espacio climatizado con capacidad para 250 personas. Además, el recinto dispondrá de una barra chill out con sombrillas y mesas, ideal para descansar y disfrutar del ambiente del festival entre competición y competición.

Servicios pensados para los deportistas

Los participantes también contarán con instalaciones adaptadas a sus necesidades. Tanto los deportistas de las competiciones oficiales como los de las pruebas populares podrán utilizar las duchas del Circuit de Barcelona-Catalunya, un servicio que contribuirá a mejorar su experiencia y facilitar su participación durante todo el evento.

El Circuit de Barcelona-Catalunya se convertirá así en un escenario completamente diferente al habitual, demostrando su versatilidad para albergar acontecimientos de gran formato más allá del mundo del motor. Durante tres días, sus instalaciones acogerán un amplio programa de competiciones, actividades populares, exhibiciones deportivas, experiencias de marca, propuestas culturales y musicales que permitirán a miles de visitantes descubrir una nueva manera de vivir el deporte.

Con entrada gratuita mediante inscripción previa, GRAVITEO aspira a consolidarse desde su primera edición como una de las grandes citas del calendario nacional de deportes urbanos. Su apuesta por combinar competición de máximo nivel, actividades abiertas a toda la ciudadanía, experiencias inmersivas, ocio familiar y la presencia de figuras internacionales como Chris Sharma convierte al festival en una propuesta diferencial que situará durante un fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya como el epicentro europeo de la cultura urbana, la escalada y los deportes de acción.

Viernes 17 de julio

World Climbing Europe Series – Speed

16:00 -17:00 Práctica de Velocidad

17.30 horas- 18.30 horas Clasificatorias Speed (Primero femenino, luego masculino)

19.00 horas- 20.00 horas Final Speed (Primero femenino, luego masculino)

Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina

SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Vert

09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Street

13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Street

19:00 horas- 22:00 horas Semifinales masculino Roller Freestyle Vert

19:00 horas- 20:30 horas Semifinales femenino Skateboarding Street

20:30 horas – 22:00 horas Semifinales masculino Skateboarding Street

22:00 horas- 22:45 horas Final femenina Skateboarding Street

22:45 horas-23:30 horas Final masculina Skateboarding Street

23:30 horas- 00:00 horas Premiación Skateboarding Street

Sábado 18 de julio

World Climbing Europe Championship – Boulder

08:30- 14:45 Clasificatoria de Boulder Masculina

16:30-21:45 Clasificatoria de Boulder Femenina

Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina

SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Vert

09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Street

13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Vert

16:00 horas- 17:30 horas Semifinales + final U14 Roller Freestyle Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias femenino Skateboarding Vert

17:30 horas- 18:30 horas Semifinales + final U19 femenino Roller Freestyle Street

18:30 horas- 20:00 horas Semifinales + final U19 masculino Roller Freestyle Street

19:00 horas- 20:30 horas Semifinales masculino Skateboarding Vert

20:00 horas – 21:00 horas Semifinales + final Abs. femenina Roller Freestyle Street

20:30 horas- 22:00 horas Semifinales femenino Skateboarding Vert

21:00 horas- 22:30 horas Semifinales + final Abs. masculino Roller Freestyle Street

22:30 horas- 23:30 horas Semifinales + final master Roller Freestyle Street

23:30 horas- 00:00 horas Premiación Roller Freestyle Street

Duatlón Open

18:00 Inicio entrega de dorsales

18:30 Apertura boxes

19:20 Cierre boxes

19:30 INICIO PRUEBA

Copa de España de Marcha Nórdica

17:00-18:30hr: recogida de dorsales en el Stand del CIRCUITO MONTMELO de Barcelona

18:40hr: entrada a cajón de los deportistas.

18:55hr: Charla técnica previa a la salida.

19:00hr: Final ABSOLUTOS.

19:10hr: Salida (cadetes e infantiles)

21:00hr: Entrega de Trofeos

Domingo 19 de julio

Graviteo Skate Race

10:00hs: Salida de la prueba

World Climbing Europe Championship – Boulder

10:00- 12:30 Semifinales masculina y femenina

16:00 Presentación de los finalistas (masculinos y femeninos) y observación 8 minutos

16:20 -17:20 Final Masculina

17:45-18:45 Final Femenina

Ceremonia de Entrega de Premios Femenina y Masculina

SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 09:45 horas Final femenina Roller Freestyle Vert

09:00 horas- 11:45 horas Entrenamiento Scooter Street

09:45 horas- 11:15 horas Final masculina Roller Freestyle Vert

11:15 horas- 11:30 horas Premiación Roller Freestyle Vert

11:30 horas- 12:15 horas Final masculina Skateboarding Vert

11:45 horas- 13:15 horas Semifinales SUB16 Scooter Street

12:15 horas- 13:00 horas Final femenina Skateboarding Vert

13:00 horas- 13:30 horas Premiación Skateboarding Vert

13:15 horas- 15:45 horas Entrenamiento Scooter Street

15:45 horas- 16:15 horas Entrenamiento SUB12 Scooter Street

16:15 horas- 17:15 horas Final SUB12 Scooter Street

17:15 horas- 17:45 horas Entrenamiento SUB16 Scooter Street

17:45 horas- 18:45 horas Final SUB16 Scooter Street

18:45 horas- 19:15 horas Entrenamiento Abs. Femenino Scooter Street

19:15 horas- 19:45 horas Final Abs. Femenino Scooter Street

19:45 horas- 20:15 horas Entrenamiento Abs. Masculino Scooter Street

20:15 horas- 21:15 horas Final Abs. Masculino Scooter Street

21:15 horas- 21:45 horas Premiación Scooter Street