Un brillante Iván Ortolá se impone en el duelo español en Sachsenring

Iván Ortolá se hizo con la victoria en el Gran Premio de Alemania de Moto2 tras realizar una carrera perfecta, con pole, victoria y dominando desde la primera hasta la última curva. Tan solo Daniel Holgado pudo hacer sombra al campeón, disputándole una ajustada última vuelta en la que el de Torrent exprimió todo su potencial para cruzar primero la bandera a cuadros. Izan Guevara completó el podio mientras que el líder de la categoría, Manu González, solo pudo ser sexto, su peor resultado de la temporada.

Con una primera línea completamente española formada por Ivan Ortolá, Manu González e Izan Guevara y 44 grados en la pista se puso en marcha la carrera de la categoría intermedia. Como en Moto 3, la salida fue limpia, con el grupo muy estirado y Ortolá manteniendo esa primera plaza, mientras Guevara se lanzaba en su persecución y Manu González se enzarzaba en una batalla con Dani Holgado, futuro piloto del Gresini de MotoGP.

Ya en los primeros compases de la segunda vuelta se sucedían los ataques en un escenario más propio de final de carrera. Manu González se hundia hasta la sexta plaza con el paso de los giros mientras e grupo cabecero se transformaba en un triplete de españoles que no acababan de descolgar al dueto perseguidor formado por Senna Agius y David Alonso que llegaba en modo remontada.

Superado ese inicio intenso las aguas se calmaron con todos centrados en no meterse en batallas innecesarias y, de paso, en evitar que Ortolá consolidara su objetivo de poner tierra de por medio. Pero el del QJMOTOR - Xeramic - MSI no tenía intención de ceder, calcando las trazadas y mantiendo el ritmo en el 1:23 alto.

Superado el ecuadro de la carrera, cuando los neumáticos empezaron a caer, Ortolá se permitió relajarse, bajando al 1:24 por primera vez. También se produjern algunas caídas como la de Aron Canet y Celestino Vietti, ambas prácticamente calcadas, aunque sin incidencia para el desarrollo de la carrera. También se descartaba poco después David Alonso saliendo de la curva 3 mientras peleaba por la cuarta plaza, para decepción de su jefe, Jorge Martínez Aspar.

Acecho al líder

La caída provocó un pequeño corte y mientras las tres primeras plazas parecían bastante consolidadas, con Ortolá ya a casi un segundo de Holgado a falta de cinco vueltas, la batalla por la cuarta no estaba tan clara. Los movimientos en ese nutrido grupo se sucedían, en busca de acabar lo mejor posible.

No estaba todo dicho, ni mucho menos, faltaban muchos kilómetros por delante y con Guevara a casi dos segundos en la tercera plaza, Holgado echó el resto y se lanzó en persecución de Ortolá. En apenas una vuelta había reducido la distancia a menos de 0.2 y avistaba ya una victoria que se le resistía desde el Gran Premio de Brasil de principios de temporada.

Prácticamente juntos afrontaron la última vuelta, con Ortolá siempre por delante, dispuesto a no hacer ni una pequeña concesión y cerrar la carrera como la había comenzado, en la primera plaza. Haciendo gala de todas su armas, cerró la puerta a su rival en todas y cada una de las curvas y cruzó la bandera a cuadros en la primera posición. A tres segundos pasó Guevara, con el líder del Mundial siendo superado en el último instante por Furusato para finalizar en la sexta plaza.

Fuente: Sport