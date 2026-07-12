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Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Será la primera que el astro argentino se enfrente a la selección británica, a la que Argentina ganó en el Mundial de México 1986 con dos goles de Maradona tras la guerra de las Malvinas

Messi: &quot;Será un partido especial jugar contra Inglaterra&quot;

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

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Agencias

Madrid

El argentino Leo Messi ha celebrado el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza, en un duelo en el que tocó "sufrir", y ha avanzado que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países. Argentina ganó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en un partido que se resolvió en la prórroga con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", ha dicho Messi, en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas. "Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar. Ese partido se jugó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y forma parte de una rivalidad que comenzó veinte años antes en el Mundial de 1966 de Inglaterra.

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"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", concluyó.

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