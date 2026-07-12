El rookie Uriarte se consolida con una victoria de veterano

Se impuso en Italia y repitió en Alemania. El rookie Brian Uriarte cerró un fin de semana perfecto añadiendo a la pole una victoria de veterano en el Gran Premio de Alemania. El piloto del Red Bull KTM Ajo lideró prácticamente de principio a fin y se mantuvo firme en el tramo final tras un mano a mano con el líder de la categoría, Máximo Quiles. El podio en Sachsenring lo completó el italiano Matteo Bertelle, que se impuso en un tercero formado por el argentino Marco Morelli y el finlandés Rico Salmela.

El triunfo de Uriarte no solo lo consolidó en la categoría en su año de debut, sino que supuso también un golpe a la general del campeonato, ya que superó a su compañero de equipo, Álvaro Carpe, para colocarse en la segunda posición. El #83 cometió un pequeño error durante la carrera que lo envió a la parte media del grupo para cruzar meta en la undécima posición. Una situación que lo relegó a la tercer plaza de la general a la par que reforzó a Quiles al frente de la tabla. La renta del piloto del Aspar Team es ya de 104 puntos respecto al segundo y de 105 sobre el tercero, cuando se ha alcanzado el ecuador del mundial.

Con la nueva disposición de la parrilla de salida y mucho espacio para maniobrar, el poleman Brian Uriarte no tuvo problemas para mantener la posición de privilegio conseguida en la sesión de clasificación. Con aire limpio por delante, el del Red Bull KTM Ajo tiró a fondo en busca de abrir hueco con el resto, un grupo muy estirado que pronto sufrió el primer contratiempo. Al inicio de la segunda vuelta, un toque acabó con hasta cuatro pilotos fuera: Perrone, Kelso, Carraro y Marcos Uriarte. Todos a excepción de Perrone, pudieron reincorporarse.

Sin consecuencias graves más allá de una bandera amarilla que duró apenas una vuelta, Brian seguía a lo suyo marcando vuelta rápida (1:25.451) con el líder del Mundial, Máximo Quiles, recortando diferencias. Al dúo se enganchaban también Álvaro Carpe, Rico Salmela y Marco Morelli para formar el primer corte, siempre con el rookie manteniendo la primera plaza.

Transcurridas ocho vueltas, en la parte media del grupo Joel Esteban y Adrián Cruces protagonizaban un duro accidente en la curva 7 que acabó con ambos en el centro médico, aunque también sin consecuencias para la carrera, donde Uriarte u Quiles abrián un pequeño hueco respecto al siguiente dúo, formado por los dos pilotos de KTM, Carpe y Salmela.

Con ambos enzarzados en una intensa batalla por la tercera plaza, Carpe, segundo del campeonato, cometía un error que lo mandaba a la undécima posición y lo obligaba a remontar. La carrera estaba ya rota, con muchos cortes y todo por decidir.

Duelo por la victoria

Tras 15 vueltas, Quiles mostró por primera vez la moto al joven Uriarte. Lo superó fácilmente tras la curva 2 pero apenas unos metros después levantaba el pie y dejaba pasar de nuevo al rookie en una acción algo peculiar. No debían preocuparse por sus perseguidores, que estaban ya a más de tres segundos en esos momentos.

Mientras Morelli se afianzaba en la tercera plaza en ese grupo con Salemal y Bertele, Uriarte parecía tener algún problema físico y eso propició que Quiles consolidara oficialmente el adelantamiento y lideraba por primera vez durante varios giros. El del KTM no se rendía en busca de su segunda victoria mundialista después de reinar en Italia.

Quedaban todavía tres vueltas por delante y la distancia entre los dos aspirantes era mínima. Cualquier error iba a ser clave y lo cometió el líder en la salida de la curva 1, abriendo la puerta a su rival. Lo aprovechó Uriarte para retomar el liderato y en un intenso mano a mano final consiguió el objetivo casi por ¡photo finish'. Bertelle cruzaba finalmente tercero, el mejor de ese segundo grupo.

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Más retrasado cruzó la meta Álvaro Carpe. El murciano finalizó undécimo, lo que deja a Quiles mucho más líder justo antes del primer parón estival del campeonato y le relega a la tercera posición, superado por su compañero, Uriarte, que tras su victoria se coloca en la segunda plaza.

Fuente: Sport