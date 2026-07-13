Betis y Sevilla, entre los equipos que han preguntado por César Palacios, canterano del Real Madrid

César Palacios comienza a mover el mercado. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, además de algún equipo más de LaLiga han preguntado por la situación del centrocampista canterano del Real Madrid, aunque ninguno de los clubes ha trasladado por ahora una propuesta formal.

El proyecto verdiblanco es el que más atrae al jugador entre las opciones sevillanas, pero la elevada competencia en la medular genera dudas. Pese a que el equipo de Manuel Pellegrini disputará tres competiciones y puede registrar salidas, Palacios entiende que tendría por delante a futbolistas como Álvaro Fidalgo, Isco, Marc Roca o Giovani Lo Celso, además de la posible llegada de Dani Ceballos. Su prioridad es encontrar un destino que le garantice continuidad.

El Sevilla tampoco termina de seducirle en este momento. La reciente incorporación de Jon Guridi, que llegó con el beneplácito de Luis García Plaza, refuerza una zona en la que el canterano madridista teme no disponer de los minutos que necesita.

Otros clubes del campeonato, por su parte, han realizado llamadas para conocer las condiciones de una posible operación, sin que el contacto haya avanzado.

César Palacios dispara a puerta durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos / Lavandeira / EFE

Osasuna y Fulham, los que aprietan con firmeza por Palacios

Club Atlético Osasuna es actualmente el club mejor colocado para hacerse con sus servicios dentro de LaLiga. Palacios mantiene vínculos familiares cerca de Pamplona y valora especialmente el protagonismo que le ofrece el conjunto rojillo, donde tendría los minutos deseados, habiendo ratificado en el Real Madrid que su deseo es jugar en El Sadar como apuntan los compañeros de Diario de Noticias de Navarra. Eso sí, César Palacios siempre respetará la decisión de la entidad de Concha Espina.

La otra propuesta concreta procede del Fulham, cuyo nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, conoce perfectamente al futbolista después de dirigirlo en la cantera y en el primer equipo del Real Madrid. Arbeloa también se ha interesado por Manuel Ángel y Víctor Valdepeñas.

Palacios y Manuel Ángel forman parte de los doce canteranos citados para arrancar la pretemporada con José Mourinho, junto a Fran González, Javi Navarro, David Jiménez, Jesús Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas, Diego Aguado, Jorge Cestero, Thiago Pitarch y Daniel Yáñez. Valdepeñas, sin embargo, no aparece en esa primera relación.

César Palacios, en espera y a las órdenes de Mourinho mientras regresan los mundialistas

Palacios afrontará las próximas semanas a las órdenes de Mourinho, favorecido por la ausencia temporal de numerosos mundialistas, pero todo apunta a que acabará abandonando el club. Le queda un año de contrato, no contempla renovar y pretende decidir su futuro de la mano del Real Madrid.

La entidad blanca estudia una operación similar a las realizadas con Víctor Muñoz y Osasuna y Nico Paz y Como 1907: vender el 50% de sus derechos y conservar la mitad de una futura plusvalía. De hecho, el conjunto italiano fue de los primeros en interesarse antes de decantarse por continuar con el mediapunta argentino.

Club Atlético Osasuna y Fulham, con el interés de Arbeloa, parten con ventaja, mientras Betis y Sevilla permanecen atentos.