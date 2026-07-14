LaLiga hace oficial los horarios de las tres primeras jornadas: el Sevilla debuta el sábado 15 ante el Rayo y el Betis lo hará el viernes 21 frente a la Real Sociedad

LaLiga EA Sports ha hecho oficial los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato 2026/27 confirmando que el Sevilla Fútbol Club jugará en Nervión el sábado 15 de agosto ante el Rayo Vallecano en el primer día de competición, y que el Real Betis Balompié aplaza su primer encuentro, pasando al martes 25 a las 21:00 en Mestalla frente al Valencia, y debutando en el torneo en la jornada 2 contra la Real Sociedad el viernes 21 a las 21:00 en el Estadio de La Cartuja.

El conjunto dirigido por Luis García Plaza se estrenará el sábado 15 de agosto frente al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El partido comenzará a las 21.30 horas. Una semana después, el sábado 22, los nervionenses visitarán al Athletic Club en San Mamés a partir de las 17.00 horas. El tercer compromiso también se jugará en sábado: el Atlético de Madrid acudirá al Sánchez-Pizjuán el 29 de agosto, a las 21.30 horas.

Jornada 2 de LaLiga 2026/27 / LaLiga

En el caso del Betis, su partido correspondiente a la primera jornada ante el Valencia se disputará el martes 25 de agosto, a las 21.00 horas, en Mestalla. Esto provocará que el equipo verdiblanco juegue antes su encuentro de la segunda fecha, fijado para el viernes 21 de agosto frente a la Real Sociedad en La Cartuja, también a las 21.00 horas.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27 Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

La tercera jornada llevará al Betis hasta el estadio del Levante. El duelo se celebrará el sábado 29 de agosto a las 17.00 horas, apenas cuatro días después de su visita al Valencia. De esta forma, los verdiblancos afrontarán dos desplazamientos en la capital del Turia de forma consecutiva y un encuentro como locales en sus tres primeros compromisos ligueros.

Jornada 3 de LaLiga 2026/27 / LaLiga

Estos son los horarios de Betis y Sevilla en las 3 primeras jornadas de Liga

Real Betis Balompié

Jornada 1: Valencia-Betis, martes 25 de agosto, 21.00 horas.

Jornada 2: Betis-Real Sociedad, viernes 21 de agosto, 21.00 horas.

Jornada 3: Levante-Betis, sábado 29 de agosto, 17.00 horas.

Sevilla Fútbol Club